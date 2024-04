Para el presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Enrique Quiñones, exigir visa a los turistas mexicanos podría generar una pérdida de alrededor de US$ 250 millones, contando los costos de pasajes, hospedajes, alimentación, compras de artesanías o recuerdos, servicios guías y otros transportes.

Incluso, Quiñones calcula que esta situación, derivada de las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países, reduciría hasta en un 70% la llegada de turistas mexicanos al Perú y afirma que en el pasado el mercado ha reaccionado mal a la imposición de visas.

“Estimamos que prácticamente podría llegar a ser hasta un 70% menos (de viajeros). Perú era un destino elegido por el pueblo mexicano porque era un país accesible al no solicitarse visa. Ya en el pasado Perú le pidió visa a México, hace aproximadamente unos 12 años atrás y el movimiento de México al país cayó drásticamente, tanto porque las personas que no tenían visa no podían venir como porque muchas de las personas no creían que Perú ofrecía seguridad”, comentó a Gestión.

Aunque en general los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones indican que, en el 2023, llegaron al Perú un total de 102,433 mexicanos, no todos son turistas. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el año pasado México fue el noveno país que más viajeros trajo al Perú con el ingreso de 76,300 viajeros, representando el 2% del total de turistas internacionales.

Si bien hay países que traen más turistas al Perú, los ingresos económicos que generan los mexicanos para el turismo sí resultan más importantes que los de algunos visitantes de otras naciones. Según Apotur, los viajeros procedentes de México se quedan en promedio unos 8 días en Perú y gastan aproximadamente US$ 1,500 por persona en hoteles, transporte, alimentación, servicios de guías y traslado en trenes.

“S on turistas que gastan más allá del paquete turístico que pueda adquirir, tienen un poder de gasto mayor que, por ejemplo, Colombia . Uno de los países que genera más turistas al Perú es Bolivia, pero Bolivia no es que haga el turismo que hace un mexicano. México está en el top 10 y creciendo con una economía fuerte, al ser vecinos de Estados Unidos tienen mucha gente con alto poder adquisitivo”, sostuvo Quiñones.

País de procedencia de turistas que llegaron al Perú en el 2023 Número de turistas Chile 593,773 Estados Unidos 490,332 Ecuador 239,519 Colombia 146,423 Bolivia 134,760 Brasil 130,759 España 101,520 Argentina 99,048 México 76,300 Francia 51,704 Fuente: Mincetur

Solo en lo que va del 2024 ya han llegado 10,763 turistas mexicanos al Perú, estima el presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), Ricardo Acosta. Pero, ante este panorama, advierte que se ha dificultado la recuperación del sector turístico en el Perú, que aún no alcanza el nivel previo a la pandemia.

“ Se calculaba que íbamos a llegar a 3 millones 200 mil turistas este año y con esto de la visa será menos gente . Con todo esto no llegamos a los niveles prepandemia por la crisis social, la inseguridad ciudadana, por lo que declaran ciudades en emergencia y demás”, señaló.

Tito Alegría, presidente de ProTurismo, coincide en que, definitivamente, esta situación podría reducir la expectativa que se tenía para el sector turístico este año.

“ La respuesta de Perú a lo iniciado por el Gobierno mexicano no es adecuada en tanto el turismo peruano se encuentre en la cola de recuperación de la región , somos el último país que no ha recuperado sus números prepandemia”, refirió.

Uno de los problemas que observan con esto, es que ven posible una disminución de las frecuencias de viajes disponibles de las aerolíneas, es decir, se podrían perder las frecuencias de vuelo que se operan de Lima hacia México y de México a Lima. Cabe recordar que, según datos de la IATA, las frecuencias de vuelos internacionales en el Perú todavía estaban 25.5% por debajo de lo reportado en el 2019.

Entonces, ¿qué medida debió tomar el gobierno de Dina Boluarte ante la imposición de visas anunciada por México? El presidente de Apavit señala que si de todas maneras se quiere aplicar el principio de reciprocidad se podría establecer una medida que no necesariamente obligue a los potenciales turistas a solicitar una visa que no incluya trámites burocráticos.

“Si el Gobierno peruano no se va a echar para atrás, lo que debería hacer teniendo en cuenta la reciprocidad de pedir visa, es que hagan como hace Santo Domingo o República Dominicana que el pasajero llega al destino y ahí le dan una visa automática por US$ 5. Si van a pedir visa que simplifiquen el tema, el proceso es acercarse a un consulado es un tema muy burocrático ”, sostuvo.

