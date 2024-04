La decisión de México de exigir visa a los peruanos para ingresar a su territorio ha sido unilateral, pero no le ha tomado por sorpresa al Gobierno, comentó el canciller Javier González-Olaechea. Al ser consultado por la mala relación diplomática que se vienen mostrando por las declaraciones del presidente de México, Manuel López Obrador (AMLO), el titular del ministerio de Relaciones Exteriores del Perú señaló que no descarta que la medida esté relacionada a las tensiones políticas, pero consideró que no está “en condiciones de afirmarlo”.

El canciller señala que, según los especialistas, las relaciones internacionales en América Latina se están ideologizado y politizado por encima de los cánones que normalmente se deben conducir.

“Esto es lo que está sucediendo con la Alianza del Pacífico y hemos lamentado profundamente que no hemos podido persuadir a México que evitara una medida de forma unilateral”, comentó a RPP Noticias.

Ante esto, González-Olaechea afirmó que el Perú aplicó el principio de reciprocidad, que es una práctica internacional, por lo que también se estableció la exigencia de visas para los mexicanos que deseen ingresar al país.

“En términos de relaciones internacionales, la práctica es la reciprocidad. Hay quienes dicen que Estados Unidos nos exige visa y nosotros no le pedimos visa, pero dentro de lo que es América Latina nosotros no teníamos la necesidad de visa con nadie, México ha tomado esa decisión y argumenta haberlo hecho con otros países, habrá que verificarlo”, sostuvo.

El canciller señala que se estuvieron calibrando las repercusiones internas porque afectan a lo acordado con la Alianza del Pacífico de la que forman parte el Perú, México, Colombia y Chile, y que “establece como principio la circulación de personas y de bienes”.

Ahora, indica, ya hay una afectación para los peruanos que ya tenían programados sus viajes y que esto no ha sido atendido por la cancillería de México.

Pese a esto, González-Olaechea señala que se está trabajando en la implementación de las mejorías necesarias dentro de los permisos que brinda migraciones y cancillería en los consulados para que los mexicanos puedan acceder de una manera “casi automática” a la visa.

Asimismo, afirma que se están tomando todos los recaudos posibles para que esta medida tenga un efecto mínimo en el flujo turístico del Perú, que normalmente recibe entre 6,000 a 7,000 mexicanos al mes, pero recuerda que el hecho de tener la visa no significa que automáticamente vayan a entrar pues también se hace una búsqueda requisitoria antes de dejar ingresar a un turista al país.