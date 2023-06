La búsqueda del sueño americano ha provocado que algunos crean que pueden obtener la ciudadanía estadounidense luego de casarse.

Ello no están sencillo, ya que el gobierno de Estados Unidos, mediante el Servicio de Ciudadanía e Inmigrantes (USCIS), ha modificado año a año los requisitos con el fin de evitar matrimonios fraudulentos.

Ahora debes esperar mínimo 3 años para recién tramitar los papeles de ciudadanía y, antes de este papel, debes cumplir una serie de requisitos.

¿Qué debo cumplir para obtener la ciudadanía estadounidense?

Según la USCIS:

Tener 18 años

Ser residente permanente admitido legalmente a Estados Unidos por lo menos 3 años

Haber vivido en unión matrimonial durante esos 3 años

Haber vivido durante al menos tres meses en un estado o el distrito de USCIS que tiene jurisdicción sobre su lugar de residencia

Haber tenido residencia legal permanente

Residir continuamente en Estados Unidos durante el proceso

Leer, escribir y hablar inglés

Comprender los fundamentos de la historia y los principios y forma de gobierno de EE.UU.

Ser una persona de con moral y adherirse a los principios de la Constitución de Estados Unidos

¿Cuánto cuesta la ciudadanía estadounidense?

En el proceso de obtención de la ciudadanía se paga una “Tarifa de Presentación”. El monto varía según la persona que lo solicita, y puede tardar hasta 12 meses.

La persona es elegible a por tratarse de un familiar inmediato, como esposo o esposa.

Si tiene hasta 78 años, la tarifa de presentación es de US$ 1,140 y la Tarifa de Servicios Biométricos es de US$ 85. Lo que en total sería US$ 1,225. Al que se le debe sumar otros gastos, como es el de los papeles que se deben presentar.

Cabe señalar que estos montos no son reembolsables en caso le rechacen la ciudadanía.

¿Qué es la residencia matrimonial?

Antes de la ciudadanía, la residencia es un documento que solicitan para que puedas trabajar y vivir dentro del país norteamericano.

El proceso demora entre 9 a 36 meses y la situación cambia si es que el solicitante se encuentra en el país o en el extranjero.

La solicitud de residencia puede costar US$ 1,200 si vive en el extranjero o US$ 1,770 si vive en EE.UU.. Estos montos no incluyen exámenes médicos, los cuales varían entre US$ 200 y US$ 500.

Luego se llena el formulario I-30 donde se comprueba que el matrimonio es válido.

Para dicha solicitud también se hace un pago de cuota gubernamental de presentación de US$ 535, papeles que argumente que el cónyuge es ciudadano estadounidense (acta de nacimiento, pasaporte, etc), prueba del matrimonio legal (acta de matrimonio), prueba de que no se trata un matrimonio fraudulento (estado de cuenta bancaria común, fotografías juntos, contrato de compras de bienes o arriendo).

Cabe señalar que el estado migratorio del ciudadano estadounidense también puede perjudicar el proceso, pues si vive en EE.UU. de manera irregular debe volver a su país a iniciar el trámite, o incluso le puede ser negada la residencia si es que ha pasado muchos años como ilegal.