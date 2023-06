Más de 1.3 millones de personas en 22 estados de Estados Unidos pueden verse perjudicados si no renuevan su seguro de salud Medicaid, así lo informó la Fundación Familia Kaiser.

La empresa señaló a CNN que no se renovará de manera automática, por lo que cada ciudadano debe realizar el trámite.

¿Qué es Medicaid?

Se trata de un seguro de salud del gobierno estadounidense que busca ayudar a personas de bajos ingresos a cubrir parte del pago de sus cuentas médicas.

Son los gobiernos federales los que se encargan de este programa y cada uno tiene sus propias reglas.

¿Cómo renovar el Medicaid?

La renovación ahora estará a cargo de cada beneficiario.

La Fundación Familia Kaiser indicó que los motivos por el que las personas pueden perder el beneficio es porque no han completado la solicitud de renovación, se envió a una dirección incorrecta, no se entendió lo que escribieron, o no regresaron a tiempo la solicitud.

Para actualizar se debe:

Ingresar a la web de Medicaid

Actualizar sus datos personales, como teléfono y correo electrónico

Revisar su correo físico o virtual para ver si le llegó el formulario

Completar el formulario de renovación si lo recibe

En caso no reciba el documento, debe llamar la oficina de Medicaid de su estado.

Asimismo, se recomienda tener cuidado con las estafas y no compartir información privada.