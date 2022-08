Si estas acostumbrado a descargar tus películas y series de Netflix para poder verlas sin conexión desde tu celular o tableta, la nueva versión económica que sacará la plataforma de streaming el próximo año, al parecer, no se ajustará a tus necesidades. Aquí te contamos el porqué.

Netflix presentó, el 19 de julio 2022, un informe en el que anuncia el nuevo plan más económico, como consecuencia de la pérdida de 970 mil suscriptores en el segundo trimestre de 2022, la mayor baja en la historia de la compañía. En su reacción para poder hacer frente a la dura competencia de Walt Disney Co. , Amazon.com Inc. y HBO Max de Warner Bros. Discovery Inc, decidió tomar la nueva medida de la mano de Microsoft, que se encargará de la publicidad.

Sin embargo, las medidas que tomaría tal vez no ayudarían del todo por poder salir adelante. Sigue leyendo.

¿SE PODRÁN DESCARGAR PELÍCULAS CON EL PLAN ECONÓMICO DE NETFLIX?

Netflix tiene pensado lanzar el próximo año su plan de suscripción más barato para poder recuperar clientes, tras la dura baja que ha tenido en los últimos meses del 2022 y el 2021. Para hay un punto importante que no tendrá: el botón de descarga.

La plataforma permite a sus suscriptores tener hasta 100 descargas activas a la vez por dispositivo en la cantidad de dispositivos incluidos en tu plan de membresía. Sin embargo, la versión más barata de Netflix no solo insertará anuncios en su visualización, sino que también evitará que descargue programas y películas para verlos sin conexión, de acuerdo con un artículo de Mark Gurman en Bloomberg, donde indica que el escritor y desarrollador de escritor de TechCrunch, Steve Moser, encontró que las “descargas disponibles en todos los planes excepto Netflix con anuncios”.

El periodista intentó comunicarse con Netflix, pero la compañía se negó a brindar comentarios, al parecer, pues aún afinan detalles del plan.

Nuevo plan no permitiría realizar descargas de series y películas para verlas sin conexión (Foto: Netflix)

¿CUÁLES SON LOS PLANES ACTUALES DE NETFLIX?

Los planes de pago actuales son los siguientes, que se puede utilizar en tv, celular, tableta y computadora:

Básico: US$9.99 (uso en un dispositivo).

Estándar: U$15.49 (uso en dos dispositivos).

Premium: US$19.99 (uso en cuatro dispositivos).

Todos los usuarios pueden descargar hasta 100 programas de TV y películas seleccionadas a la vez por dispositivo desde la aplicación de Netflix. Además, pueden ver el contenido sin publicidad y recibir sugerencias personalizadas.

¿SE PODRÁN SALTAR LAS PAUTAS PUBLICITARIAS?

No. A diferencia de los anuncios de Youtube donde, después de unos segundos, puedes darle omitir o saltar publicidad, en el caso de Netflix - según explica el desarrollador y escritor de TechCrunch Steve Moser-, no sucederá lo mismo.

En ese sentido, detalla que, con el código para el plan de suscripción respaldado por publicidad, los usuarios no tendrán la posibilidad de dar reproducción con el control durante las pausas publicitarias.

Sin embargo, indicó que los usuarios podrán personalizar los anuncias y ver los que son más relevantes para ellos, es decir, los que son de su interés. “Solo necesitamos algunos detalles para asegurarnos de que obtenga los anuncios más relevantes en Netflix. Será algo rápido”, dijo a Bloomberg.