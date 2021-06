En 21 años de carrera, la diseñadora de modas Sumy Kujón se considera artista, pero también, en gran parte, empresaria. “Sino no estaríamos hablando ahora”, dice amena en medio de la entrevista. Tras el lanzamiento de su colección “1971”, que evoca a sus primeros 10 años de infancia, reflexiona en esta conversación sobre su trabajo y los frutos que ha rendido. Kujón es considerada una de las precursoras del impulso de la fibra de baby alpaca en el mundo y ha colaborado con marcas de gran renombre.

¿Cómo ayuda en medio de la pandemia tener una marca internacional?

El año pasado hice dos exportaciones a Asia. También sigo vendiendo mis colecciones en boutiques en tiendas multimarcas en Europa, básicamente en Holanda y Suiza. Tengo un viaje en agosto para cerrar nuevos contratos.

¿En qué se enfoca su inversión ahora?

Mi online store local está funcionando bien, pero ahora desarrollaré uno hacia el mercado extranjero. En el 2020, la venta por el canal online, en mi caso, creció un 45%.

¿Qué tiene en común su target local y extranjero?

El tipo de mujer que me compra viaja mucho, le gusta el arte, engreírse, es exitosa, trabajadora, es sensible, trabaja en temas sociales, es una mujer moderna.

Dice que la coyuntura “ha movido la alfombra a todos los diseñadores”, ¿a qué se refiere?

Los mecanismos estructurados que se tenían en el mercado de la moda están cambiando. Ir a una feria internacional no tiene sentido para mí. Me han estado invitando todo este tiempo. En cambio, los cobranding han estado funcionando muy bien, la venta de la experiencia y el mensaje detrás de la marca.

¿Qué tipo de experiencia ofrece al cliente y conquista a las marcas internacionales con las que se alía?

Estoy detrás de una alianza de diseñadores y fomento el producto nacional. Trabajo con artesanos locales porque a mi público objetivo le gusta lo fino, el trabajo hecho a mano con fibras naturales. Entonces ese plus vale la pena mencionarlo al hacer una negociación.

¿En tiempos de cambio constante diría que lo que le ha funcionado ha sido ser fiel a su estilo?

El speech que manejo tiene mucho valor porque hoy el mercado no se orienta hacia las tendencias, sino hacia lo minimal, atemporal y de calidad.

¿Cuál diría que ha sido su principal aporte a la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú?

Mi visión para gestionar y crear proyectos. Me he dado cuenta en estos últimos años que no solo me encanta diseñar ropa, sino proyectos para generar cadenas de valor.

¿Cómo se traduce eso?

El último Boutique Moda Perú no solo convoca diseñadores, sino que genera un equipo multitalento que tiene que ver con directores escénicos, diseñadores gráficos, directores creativos, bailarines, etc. Y tenemos marcas importantes que confían en nosotros.

¿Y busca fichar nuevos talentos del sector de la moda?

Sí, efectivamente. Hemos mostrado diferentes rostros. Ahora estamos en conversaciones con la carrera de diseño de una universidad porque allí está el futuro. No nos podemos quedar con los que somos, tenemos que crecer.

¿Qué pueden aprender ellos de usted?

Deben continuar con el trabajo no solo artesanal sino el ‘up cycling’, trabajar la economía circular.

EN CORTO

Alianzas. Sumy Kujón trabaja con Itessa, una marca de fibras naturales desde hace tres años. También desarrolla colecciones para los clientes de Textil del Valle. El último cobranding que hizo fue con una marca en Taiwán y ahora busca cerrar contrato con una firma europea. Por otra parte, resalta su alianza con Avon, cuya sinergia consiste en expandir el mensaje de prevención de violencia de género.