La publicista Luciana Olivares sostiene que hay emprendedores por decisión y por vocación. Ella afirma que pertenece al primer grupo. En esta entrevista nos cuenta cómo fue el proceso que vivió hace tres años cuando decidió echar a andar su propia agencia publicitaria, Boost Brand Accelerator. Además, todo ha quedado documentado en su nuevo libro, “I Will Survive – Verdades de una Emprendedora”.

Hay muchas publicaciones sobre emprendimientos. ¿Cuál es el valor agregado del suyo?

Que yo cuento lo que nadie te cuenta. Muchas veces te cuentan toda la parte sexy de emprender, pero no el tras bambalinas: las caídas, las heridas, la ansiedad que produce, las “choteadas”. En ese sentido, no me guardo nada. No tengo vergüenza en decir las cosas que no me han salido.

¿Qué la motivó a emprender?

Nunca me imaginé ser emprendedora. Me creía y me jactaba de ser un animal corporativo. Decidí serlo porque llegó un momento de mi vida profesional donde no estaba feliz en mi trabajo y quería atreverme a hacer las cosas como me imaginaba que debían ser.

¿Qué miedos existen antes de dar ese salto?

Un excorporativo está acostumbrado a un sueldo a fin de mes, al reconocimiento, a su tarjeta de presentación, a formar parte de una empresa importante, a que la gente se quiera sentar a su lado. Vivimos muy abrazados al cargo.

¿Y qué sucede cuando cruzas a la otra vereda?

Primero, que empiezas a vivir con incertidumbre. Si eres emprendedor, probablemente no te vas a poner un sueldo, empiezas desde cero. No hay tampoco un día de flojera, de estar triste. Todos los días hay que buscar la comida en esta selva llamada mercado.

¿Qué pasa si las cosas no resultan como pensabas? ¿Hay un tiempo que considerar?

Hablar de tiempos exactos es complejo. Pero hay cosas que deberías garantizar antes de dar el salto. Lo primero es que deberías emprender en lo que realmente eres bueno, no necesariamente en lo que tienes pasión. Uno tiene que buscar aliados y el más importante es el contador. Y no hay que tomar decisiones apresuradas: si no tienes clientes, olvídate de contratar una oficina grande, el asistente, el equipo.

¿Cuáles son los obstáculos para hacer empresa en el país?

Hay muchos. A veces uno dice que emprender es una carrera, sí, pero una carrera de obstáculos. Comenzando porque tus clientes muchas veces se jactan de responsabilidad empresarial, pero te pagan a 90 o 120 días. Hay un tema complejo también por la competencia. Hay muchos emprendimientos en todos los rubros. También hay que entender bien cuál es el talento que quieres atraer a tu equipo. Hay que ser certeros con el perfil que genuinamente quiere trabajar con una empresa como la tuya.

¿Y a nivel de facilidades financieras?

Las hay, pero todavía estamos en camino.

¿Existen perfiles del emprendedor? ¿Cómo reconocerse?

No creo que haya un perfil de emprendedor, pero puedes moldearte par emprender. Las características que deberían asumir son trabajar su autoconfianza y proyectar esa seguridad a los demás. Además, harta resiliencia porque te vas a caer varias veces. Finalmente, hay un tema de humildad para asumir tu nuevo rol con apertura.

