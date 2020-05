Los eventos deportivos se detuvieron en todo el mundo y su retorno parece ser progresivo, complejo y sin presencia de público. Un escenario que no pinta nada bien para los clubes, los patrocinios y casas de apuestas, por ejemplo.

Sin embargo, UFC es uno de los primeros interesados en regresar a las competencias luego de haber pospuesto un total de seis eventos. Arrancará este sábado 9 de mayo con el UFC 249 en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville, en Florida de EE.UU, según el portal español Marca.

Además, hace poco la organización promotora de artes marciales mixtas dio a conocer las carteleras completas de sus funciones previstas para el 13 y 16 de mayo. La reanudación de los combates será a puertas cerradas, en medio de la pandemia de coronavirus.

El negocio del ‘pay per view’

La función UFC 249 se transmitirá en la modalidad de “pago por ver” (‘pay per view’). Y los otros dos programados serán transmitidos por ESPN Plus.

Es que según el acuerdo actual de siete años de la UFC con ESPN y Disney, la organización recibirá más de US$ 500 millones si puede organizar 42 eventos durante el 2020. Dentro de estos se esperan 12 eventos anuales de bajo modalidad ‘pay per view’ y alrededor de otros 20 eventos de UFC Fight Night Events en ESPN Plus, además de la Contender Series de Dana White, presidente de la UFC.

El acuerdo de ESPN, firmado por primera vez en el 2018 y extendido en el 2019, es el más exitoso hasta el momento. “Los expertos de la industria dicen que UFC es el principal controlador de suscripción para la transmisión de ESPN Plus”, señala The New York Times. En el 2019, los eventos de la UFC en el canal de ESPN tuvieron un promedio de 1.1 millones de espectadores, un 43% más que los eventos en vivo en Fox Sports 1 en el 2018, según la consultora Nielsen.

Opositores

A pesar de que no es la primera vez que la UFC anuncia su retorno en medio de la crisis por la propagación del covid-19, y que finalmente fue postergado, ahora el escenario luce más alentador.

Los funcionarios del estado de California que en primera instancia se opusieron al plan de celebrar un espectáculo allí, ahora están de acuerdo con los planes, incluso la Comisión de Boxeo del Estado de Florida.

Sin embargo, Bob Arum, fundador y CEO del boxeo de Top Rank, se opuso abiertamente a la acción de la UFC y expresó su preocupación por la salud de los involucrados en las peleas. “Buena suerte para ellos”, dijo Arum al portal BoxingScene.

“Solo espero que no pongan en peligro la seguridad de nadie. Pero este tipo de comportamiento no hace ningún bien a nadie”, comentó.

En tanto, Arum precisó que no planea celebrar ningún evento hasta finales de junio como mínimo.

Las cifras del retorno

Según la estimación de Two Circles, agencia deportiva que trabaja con más de 300 organizaciones del mundo (incluidas la Premier League, la Ligue francesa o Wimbledon), este año solo se celebrarían 26,424 eventos deportivos importantes, el 53% de lo previsto antes de la pandemia.

Como resultado, la industria deportiva mundial recibiría en ingresos solo US$ 73,000 millones este año, un poco más de la mitad de lo proyectado.

- Sobre ruedas avanzan otras competencias -

La competencia de carreras Nascar anunció también que reanudará su temporada este 17 de mayo en el Darlington Raceway en Carolina del Sur de EE.U.U. En sus planes contempla un calendario en el que habrá cuatro carreras en semana y media.

“Los equipos están ansiosos y entusiasmados por regresar a las carreras, y tienen un gran respeto por la responsabilidad que conlleva el regreso”, aseguró Steve O’Donnell, vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo de carreras de Nascar a Europa Press. La Nascar había suspendido su campeonato el 13 de marzo tras disputar solo cuatro de sus 36 pruebas.