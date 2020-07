Por primera vez en cincuenta años, cientos de miles de fanáticos de la cultura popular -cómics, cine, televisión, videojuegos- no podrán reunirse en la Comic-Con, una de las principales convenciones de este tipo que celebrará, ante la pandemia, una edición completamente virtual.

Como con la gran mayoría de citas, el coronavirus ha impedido organizar este evento en San Diego, una ciudad al sur de California que cada año se convertía en la capital mundial de la cultura y en la que grandes factorías como Marvel y Star Wars solían presentar sus novedades.

Bajo el lema "Comic-Con@Home" (Comic-Con en casa), la industria del entretenimiento busca, desde este miércoles, reencontrarse con su público más fiel en uno de los años más complicados que se recuerdan.

Presentaciones de nuevas películas y series

Aunque en su origen esta feria era un lugar de peregrinación para los amantes del cómic, hace años que la Comic-Con es una gran celebración de la cultura pop a la que se desplaza también la fábrica audiovisual, principalmente Hollywood.

Normalmente se aprovecha la reunión para presentar avances, tráilers y novedades, algo que será complicado por el parón que la pandemia ha supuesto en los rodajes.

Marvel, que estará presente en la edición digital, ha tenido que posponer el estreno de "The Falcon and the Winter Solider", su primera gran serie para Disney+ tras el descomunal éxito con "Avengers: Endgame" (2019), por no terminar de grabarla a tiempo.

Tampoco habrá novedades de películas como "The Eternlas" o "Black Widow", cuyo estreno en cines este otoño empieza a ser una incógnita.

Con esa situación todo el protagonismo recaerá en "The New Mutants", una película derivada de la saga de "X-Men" que se conoce desde el 2017 y ha vivido tipo de contratiempos: desde rumores de cancelación hasta repeticiones del rodaje o supuestos fichajes, como el de Antonio Banderas, sobre los que no supo nada más.

El jueves 23 será el momento de conocer este proyecto que tiene su mirada puesta en finales de agosto para llegar a los cines.

También habrá sesiones virtuales dedicadas a "Star Trek" (jueves 23), "The Walking Dead" (viernes 24) y series recién estrenadas como "Upload" de Amazon, "Brave New World" de Peacock y "For All Mankind" de Apple TV+.

Asimismo, Charlize Theron será la protagonista de un panel, el viernes 24, sobre su trabajo como actriz de acción en el que recordará sus papeles en "Atomic Blonde", "Mad Max" y "The Old Guard".

i, la animación para adultos destacará con sesiones que celebrarán la temporada 32 de "The Simpsons" y las novedades de "Archer", "Bob's Burgers" y la nueva "Solar Opposites".

Disfraces y coleccionismo... En modo virtual

Otra de las partes fundamentales de este tipo de ferias son los elaborados disfraces que muchos asistentes llevan, y aunque este año no podrán lucir sus creaciones, habrá un concurso de "cosplay" digital.

Además, los coleccionistas encontrarán un “mercado virtual” en el que podrán adquirir artículos y otros objetos de su interés para impulsar al mercado creativo en sus horas más bajas.