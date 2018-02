"Jumanji" retoma el número uno de la taquilla estadounidense

FOTOS | Jumanji: Welcome to the Jungle volvió al número uno de la taquilla estadounidense al desbancar este fin de semana a "Maze Runner: The Death Cure", según los datos ofrecidos hoy por el portal Box Office Mojo.

El Super Bowl, la final de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que se celebró el domingo, provocó que este fin de semana la afluencia a los cines fuera más baja de lo normal, por lo que "Jumanji: Welcome to the Jungle" conquistó la taquilla de Estados Unidos con solo US$ 11 millones de recaudación.

Esta película, uno de los grandes éxitos de la temporada, ha ingresado en todo el mundo más de US$ 855 millones desde que se estrenó en diciembre.

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan y Nick Jonas protagonizan un filme en el que cuatro compañeros de instituto son absorbidos por un videojuego que les transporta a la peligrosa jungla de Jumanji, donde adquieren nuevas personalidades con el objetivo de llegar al final de la partida con vida y así recuperar sus apariencias originales.