“Jumanji” destrona a “Star Wars” y lidera taquilla de EEUU

(AP) — La cinta “Jumanji: Welcome to the Jungle” destronó a “Star Wars: The Last Jedi” y se colocó en primer lugar de las taquillas en Estados Unidos y Canadá en su tercera semana en cartelera. El estreno del fin de semana “Insidious: The Final Key” se ubicó en el segundo puesto.



La productora Columbia Pictures dijo el domingo que la película protagonizada por Dwayne Johson recaudó un estimado de US$ 36 millones, para sumar un total de US$ 244,4.

En segundo lugar se colocó la cinta de terror “Insidious: The Final Key”, la cuarta entrega de la franquicia, con US$ 29,3 millones.



Por su parte, “Star Wars: The Last Jedi” cayó a la tercera posición con US$ 23,6 millones en su cuarta semana en cartelera. La exitosa película lleva una cantidad de US$ 572,5 millones recaudada hasta la fecha.



“The Greatest Showman” ocupó el cuarto sitio con US$ 13,8 millones mientras que “Pitch Perfect 3” el quinto con US$ 10,2 millones.



En la siguiente foto galería, vea el estimado de ingresos en taquilla del viernes al domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con comScore.