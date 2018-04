“No tengo interés en comprar un álbum, veo a los jugadores en la cancha”

Luciana Tello Ramírez

A sus 73 años el exrelacionista público Jorge ‘Chupo’ Arriola siente que atraviesa por la etapa de mayor reconocimiento gracias al furor causado por el Mundial de Rusia.

Son tantos los recuerdos que alberga en su sala entre peluches, zapatillas, banderines y camisetas, que apenas puede hacer un espacio en su sillón para sentarse.

Calcula que pasado el Mundial tardará al menos un par de días en regresar todo a las maletas.

- ¿Cuál es la camiseta más valiosa que tiene?

​Por la trascendencia y los años, la peruana de los Juegos de Berlín que tiene 82 años y es la única en el Perú. Fue la primera vez que se usó la franja roja. Han venido de la televisión de Francia y Suiza a ver las prendas. Es un poco romántico el tema.

-¿Cuánto es lo máximo que le han ofrecido por una camiseta?Quisieron comprarme en Europa la camiseta alterna de Alemania 70. Pero no escucho ofertas porque les aclaro que no compro ni vendo nada. Si yo necesitara buscar dinero, pondría en Internet:“Vendo camiseta”. Y habría seguro muchos interesados.

- ¿Por qué no tiene un método para contabilizar los recuerdos?

​Como no soy coleccionista, no he sido estricto. Si lo fuera tal vez tendría hasta un policía de seguridad, pero esto ha sido más espontáneo. Los ositos parece que me hablaran cuando llego a casa (risas).

- ¿Cuánto ha invertido en los mundiales?

​Mucho dinero. No me podría quejar, he llenado 15 pasaportes, he ido a 12 mundiales, a 8 Eurocopas y 15 Copas América. Además, fui a la Champions League y la Copa Libertadores.

- ¿Qué opina de los que coleccionan el álbum Panini?

A estas alturas no tengo interés en comprar un álbum porque veo a los jugadores en la cancha. Muchos complementan sus ansias e ilusiones teniendo cercanos a los jugadores y lo entiendo. Es un hobby sano. Aunque tengan que buscar de dónde sacar los soles.

- ¿Quién será el heredero de este tesoro?

La primera persona que tiene derecho a lo que tengo es mi hijo. Pero

si tengo algunos años más de vida, me gustaría hacer un museo. El IPD me ha pedido hacer un espacio para una exhibición. Pero ya llegará el momento oportuno porque ahora estamos previos al Mundial.

- ¿Es una forma de mantenerse vigente en los medios?

Que haya venido la prensa me hace pensar que hay algo interesante. Anoche me emocioné porque estuve en la televisión, pero no con los periodistas deportivos, sino con el padre Pablo Larrán. Era una entrevista en un escenario diferente.

- ¿Dónde recibió su mayor lección en relaciones públicas?

Como vendedor en la cervecería Backus. A zona que iba, cambiaba las preferencias y necesidades del mercado. Un cliente me compraba 10 (cajas) y cuando me hacía su amigo, eran 25. De los mundiales enviaba tarjetas postales a mis clientes. Hasta ahora lo hago. De regreso me agradecen y preguntan: “¿Cómo te has acordado de mí?” Uno es relacionista público todos los días, no solo en el trabajo.

- ¿A qué peruano abordará para pedirle la camiseta?

No al que meta un gol porque eso no lo hace mejor. Será al que tenga buen comportamiento. Quisiera que Gareca me regale triunfos y después le pediré una.