Siempre he comido bien en Matria. Me gusta el ambiente, el trato del personal de sala y la sazón de sus platos. El menú es variado: tienen cartas de temporada, por lo que no encuentras lo mismo durante el año, aunque he aprendido a guiarme más por las “pizarras” (ventanas y espejos) donde se anuncian los platos del día. Me atrevo a decir que estos suelen sorprender más que la carta misma, lo que da un cierto toque aventurero al asunto. La cocina de la chef Arlette Eulert siempre ha apostado por los guisos untuosos, de largas cocciones, algo que un paladar goloso agradece.

Puestos a pedir, las entradas pueden ser frías o calientes. Entre las primeras destaca un tiradito de lenguado con leche de palta fuerte y gotas de ají panka Supay, almejas frescas (de la Bahía de Paracas) con leche de tumbo y chalaquita. Luego, un cangrejo pachikay (con el crustáceo reventado en pasta de ají amarillo y salsa pachicay de kion y gotas de ají mirasol), calamares a la brasa (a la parrilla con morcilla artesanal). Mirando la pizarra me animé por la tortilla de langostinos con aromas de chifa y los mejillones al pisco acholado con chalaquita de ajíes peruanos. Ambos estupendos. Los fondos apelan a la tradición guisandera de Matria (“madre tierra”). Pedí El Osso (una pieza de osobuco nacional de 800 gramos guisada lentamente con ragú de tomates, zanahorias y cebollas. Viene con un puré de huamantanga. El plato es -mínimo- para dos personas). Hay también una parihuela (para dos) cuyo concentrado de cangrejo con chicha de jora te podría llevar levitando de regreso a casa. Asimismo, la panceta BBQ de toque nikkei está buena y tienen un pollo al curry de ajíes peruanos (medio pollo horneado y cocido lentamente en curry casero) que refuerzan su propuesta ajena a la monotonía. Los postres están bastante bien: en mi caso una “tarta quemada de queso” (la tarta de queso de cabra llega bien horneada, ligeramente “quemada” al servir) dio en el blanco. Matria celebra 10 años, que vengan más. Claves: La carta varía según temporada, pero siempre hay que mirar los Platos del día en pizarra. Déjese aconsejar por el encargado de sala. Otros postres para compartir: picarones, alfajor (siempre para dos) y un mini lava de matcha (variedad de té verde), que es un coulant tibio con el centro líquido de chocolate blanco. Entre semana siempre hay alguna mesa disponible, pero en fin de semana se puede llenar. Mejor hacer una reserva (922277637). Dato: Restaurante Matria está en General Manuel Mendiburu 823, Miraflores. Atienden de martes a domingo, desde las 12.30pm. Estacionamiento en la calle.