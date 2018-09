El legado de Tilsa Tsuchiya: una producción de menos de 200 obras y un eterno valor

El 24 de setiembre se cumplieron 90 años del nacimiento de Tilsa Tsuchiya, la pintora más destacada en el arte peruano. “Por su originalidad, por su talento, por el estilo que creó”, enumera entre sus cualidades Álvaro Roca Rey, director cultural del ICPNA. “Su pintura, una especie de surrealismo, casi indigenista por momentos, crea mitos y personajes fantásticos, sin dejar de lado la indudable influencia de la cultura peruana y japonesa de sus ancestros”, agrega.

La artista, además, posee hasta ahora el privilegio de tener el mayor precio por obra de arte entre los pintores nacionales. Su obra más valiosa es “Tristán e Isolda”, por la que se pagó US$ 660,000, según Armando Andrade, director del Comité de Subastas del MALI. “Sin embargo, luego hubo el ofrecimiento a través de museo de comprarla por US$1 millón, algo que en el Perú no ha tenido precedentes”, revela.

Factores de revalorización

Además del extraordinario talento que tuvo, los expertos concuerdan en que el factor que ha causado que sus cuadros aumenten de valor “es la poca obra realizada por Tilsa durante su carrera”, explica María Eugenia Garrido de Romaña, consultora en arte contemporáneo.

Tsuchiya falleció un 23 de setiembre de 1984 a los 55 años. Dejó menos de 200 creaciones, de acuerdo a Andrade. “En su mayoría eran pinturas y algunos grabados”, indica Roca Rey.

La muerte de la artista causó que el valor económico de su legado se multiplique. “En el caso de la serie de ‘Los mitos’, que costaban entre US$ 20,000 y US$ 25,000, hoy pueden llegar a US$ 400 mil y US$ 500 mil”, comenta Andrade.

El ejecutivo del MALI también sostiene que el 95% de su legado está en colecciones privadas en el Perú y el resto, afuera.

Garrido de Romaña afirma que entre 1988 y hoy, solo se han ofrecido en subastas internacionales 23 cuadros de Tilsa. De todas ellos, solo 16 fueron adquiridos. “Si hablamos de dibujos, los precios estuvieron entre los US$ 10,000 y US$ 20,000.

No obstante, la obra por la que se pagó más en el extranjero fue “Mujer volando” (1974), subastada en US$ 339,750.

Diferencias de género

El caso de Tilsa es singular. “En general, los precios de artistas mujeres han estado por debajo de artistas hombres”, dice Garrido de Romaña. Para Roca Rey, si uno asiste a cualquier museo del mundo, el 98% de obras pertenece a pintores. “Felizmente, eso está cambiando”.

Después de Tilsa, los peruanos con mayor valor económico son Fernando de Szyszlo, Raúl Tola y Gerardo Chávez.