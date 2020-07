En el 2019 la empresa investigadora Ipsos Apoyo realizó un sondeo a pedido de Promperú. El resultado fue que el 93% indicó que se enorgullecía de los productos naturales, como la quinua, el ají, la maca, entre otros. Un año antes, en una encuesta similar, el 46% -el mayor porcentaje dentro del 95% de consultados que aseguraba sentirse orgulloso de ser peruano- señaló a la gastronomía como lo que más sentimiento patrio le generaba.

Si revisamos los resultados de años pasados, el resultado será el mismo.

Ante esto, y en pleno mes patrio, Gestión conversó con cinco destacados personajes de diversos rubros, quienes explican por qué los peruanos tenemos el corazón conectado al paladar.

“Nuestra comida es de las mejores por sazón y variedad”

Nuestra comida es de las mejores del mundo por su rica sazón y variedad. Sin duda, Gastón Acurio fue uno de los principales embajadores de este movimiento que llevó a su internacionalización y con la que los peruanos vimos con orgullo cómo se posicionaba en el exterior. Elijo al ceviche, el lomo saltado y el ají de gallina; porque los puedes encontrar en restaurantes que no necesariamente son de comida peruana. Pero hay muchos platos que califican como emblemáticos, solo que necesitan mayor difusión.

“El principal motivo de orgullo peruano es la gastronomía”

La última vez que revisé estudios sobre qué nos enorgullece, el principal motivo es la gastronomía. Tuvimos muchos años en los que fuimos malos en muchas cosas, hasta en el fútbol, por lo que nos aferramos a lo que nos hacía sentir ganadores. No ganamos mundiales pero sí tenemos la mejor comida. El plato más emblemático, para mí, es el ceviche, porque une a la costa, la región andina y la selva; pero para un chalaco será la parihuela, para una familia arequipeña un buen chupe de camarones y para una chiclayana, un arroz con pato.

“Siempre llevaremos con orgullo ese patriotismo culinario”

La gastronomía en el Perú y el acto de cocinar nace en el hogar, en las manos de la madre, de la mujer. Por lo tanto es un acto de amor y siempre llevaremos con orgullo ese patriotismo culinario. Es muy difícil elegir los platos más representativos, pero escojo la carapulcra, el ají de gallina, la causa y el cebiche; porque nací comiéndolos en casa y hoy se pueden encontrar en cualquier restaurante. Sin embargo, la variedad de papas y un buen pedazo de queso con el que te reciben en algunas casas de la sierra debería ser igual de emblemático.

“La comida es la conexión entre el peruano y su tierra”

Mauricio Mesones, ex cantante de Bareto Giancarlo Avila / GEC

Es bien interesante la relación que existe entre una persona y su madre, entre la familia y la cocina. A nivel macro, la comida es la conexión entre el peruano y su tierra. Si me piden elegir, escojo al cebiche, por ser el más emblemático y estar en todo el país; el adobo, porque la cocina arequipeña es todo un mundo; y el tacacho, por elegir uno de la selva que también es muy variado. Pero también me gusta, por ejemplo, el qapchi o la ocopa, que me parecen platos increíbles; y la comida norteña, que también es muy variada.

“Soy juez en un festival y todos los cortos tienen en común la cocina”

Así como el fútbol es para Brasil, la comida es para el Perú. Soy jurado de un festival de cortos de Crea, en la Universidad de Lima, y los 13 cortos tienen en común la cocina y gente cocinando. No es una regla del festival, pero todos transcurren en la cocina como uno de los escenarios principales.

Mi plato es el ají de gallina, porque no es fácil conseguir uno bueno en los restaurantes; el cebiche, que es una pandemia gastronómica; y el mondonguito a la italiana, aunque este lo escojo por cuánto me gusta a mí el queso parmesano.