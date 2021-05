Cuando Elon Musk dijo que Tesla ya no aceptaría bitcoines como pago, aparentemente por razones ambientales, no solo hizo que el precio del bitcóin se desplomara. Básicamente, todo el mercado de las criptomonedas cayó en picada. Por supuesto, el mercado siempre es volátil. Y hay un alto grado de correlación entre las monedas, pero, de todas formas, la reacción en todas partes fue rápida y clara.

Hemos hablado mucho sobre la escasez de semiconductores, pero un tema que aún no hemos cubierto es la convergencia de los semiconductores y la minería de criptomonedas. Sin embargo, cada vez es más evidente que no se pueden separar completamente ambas cosas. El bitcóin utiliza chips específicos para la minería, que solo se usan para minar bitcoines. Sin embargo, otros, como el ethereum, se pueden extraer con chips que también sirven para ser utilizados como tarjetas gráficas. De hecho, esta es una gran fuente de angustia en la comunidad de jugadores de videojuegos: las personas se frustran por no poder conseguir fácilmente chips gráficos de compañías como Nvidia debido a la demanda de firmas de criptominería.

Y hay más. Según algunos informes, el precio de los discos duros se ha disparado en China, porque se utilizan para extraer la nueva criptomoneda llamada Chía, que ya tiene una capitalización de mercado totalmente diluida de más de US$20,000 millones, según OnChainFX.

Por supuesto, un movimiento de precios de un día no va a inclinar tanto la aguja. Pero el aumento de las monedas en el último año definitivamente ha llevado a un auge en la demanda para extraerlas, lo que sin duda es parte de la historia de los semiconductores y, a nivel marginal, hace que el mercado sea más ajustado. Un ciclo descendente liberaría cierta capacidad marginal. ¡Gracias Elon!