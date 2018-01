De CR7 a Iniesta, una fórmula de éxito dentro y fuera de las canchas

No solo muestran sus habilidades en la cancha, también en los negocios. Son varios los futbolistas que optan por no limitarse a disfrutar sus días de gloria en el balompié, y deciden poner la mira en el futuro ante un retiro que llega siempre más pronto que tarde.

Y es que muchos ya han demostrado su capacidad para insertarse en sectores que no necesariamente están relacionados al deporte.

1 Cristiano Ronaldo

Una de las grandes apuestas del futbolista es el sector hotelero, donde trabaja en conjunto con el Grupo Pestana. Tiene cuatro hoteles llamados “Pestana CR7 Lifestyle Hotels”, tres de los cuales operan en Portugal y Nueva York, en tanto que otro está a punto de inaugurarse en Madrid en el 2019. La inversión total ascendió a US$ 92 millones.

Además, el jugador del Real Madrid es dueño de una línea de ropa, CR7. Asimismo, tiene su propio museo, un club nocturno en el Algarve (Portugal) y una aplicación móvil llamada ‘Mobitto’.

Cabe añadir que recientemente confirmó que ampliará el número de gimnasios CR7 Crunch Fitness de España, señala el portal Expansión.

El plan, que contempla iniciar este crecimiento en Madrid, nació precisamente de la asociación entre el futbolista y Crunch Fitness (compañía que cuenta con más de 250 franquicias en EE.UU., Canadá, Australia y España).

2 Lionel Messi

El argentino ha invertido parte de su fortuna en la creación de empresas en su ciudad natal, Rosario, las cuales están orientadas en el sector inmobiliario y gastronómico.

La Pulga ostenta así Aqualina, gigantesca construcción de 125 metros de altura y 40 pisos. Cada uno sus los departamentos, según el diario AS, está valuado entre US$ 500,000 y US$ 600,000.

No conforme, el balón de oro es propietario de “Azahares”, un barrio privado que se encuentra a la orilla del río Paraná. Cuenta con 105 hectáreas de terreno, canchas de tenis, fútbol y un club para socios. El valor de este complejo está tasado en unos US$ 30 millones.

Fuera del ámbito inmobiliario, Messi es socio de la bodega de vinos Valentín Bianchi en Mendoza. La bebida creada ha recibido el nombre de “Leo, esencia creadora”.

Con tres tipos de vino distintos, los precios de cada botella –comercializada solo en Argentina, España y Brasil– alcanzan los US$ 84, US$ 118 y US$ 178.

3 Andrés Iniesta

El centro de negocios del español está en Fuentealbilla, su ciudad natal, con bodegas Iniesta, aventura vinícola que lleva el apellido familiar.

En los años 90, el padre del jugador, José Antonio Iniesta, inició este proyecto con una plantación de 10 hectáreas de viñedo que en la actualidad alcanza las 120, además ya ha lanzado al mercado aceite y quesos.

Maresyterey SL –que facturó US$ 14 millones en el 2016– es también un pilar fundamental para Iniesta.

Esta, que gestiona sus derechos de imagen por campañas de publicidad, guarda una estrecha relación con el negocio vinícola.

Pues la bodega, que nació con un capital social de US$ 3,790 ahora suma más de US$ 9 millones, tras cuatro ampliaciones de capital que ha inyectado el futbolista desde su sociedad principal.

4 Zlatan Ibrahimovic

Como los anteriores miembros de esta lista, el delantero sueco también ha invertido parte de sus ingresos en una apuesta segura a futuro.

En primer lugar, el jugador creó su propia marca de ropa deportiva a la que llamó A-Z.

Además, posee una empresa de la que se hace cargo su madre, Jurka Gravic. Uno de los movimientos de la empresa que llamó mucho la atención fue la compra de una iglesia en Estocolmo.

El lugar, ubicado en el ciudad de Ostermalm, costó US$ 14.4 millones y cuenta con 900 metros cuadrados repartidos entre cuatro plantas y un patio.