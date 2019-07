“Conversación en La Catedral”: 50 años de un clásico que nos cuestiona

Cuando tenía 33 años, Mario Vargas Llosa ya había escrito una de las novelas más importantes y difíciles de su carrera. Este año, ‘Conversación en La Catedral’ cumple medio siglo desde su publicación en 1969 convertida en un clásico de la literatura peruana y de las letras en español.

¿Qué la mantiene vigente, cuánto ha cambiado Lima desde entonces y cómo incluso ahora nos retrata la obra del Premio Nobel de Literatura? Tres nos cuentan.

Primeras lecturas

La primera vez que la escritora Giovanna Pollarolo leyó la novela estaba en quinto de secundaria. “Hasta ahora recuerdo la conmoción que me causó. Leí hasta el amanecer. Y no solo por la ansiedad de saber qué pasaba con los personajes y sus dramas; era, lo veo más claro ahora, por lo que me revelaba y descubría del país en el que vivía”, recuerda la autora.

De la misma forma, el narrador Alonso Cueto evoca con detalle su primer encuentro con la obra. “Antes de leerla en libro, salió el primer capítulo en la revista Amaru”. “Me impresionó su estructura, pero también su música. En MVLL tienes un estilista de la forma. Hay esa enumeración, un trabajo de los sonidos para darte la impresión de un texto con una musicalidad áspera, dura, pero impecable”, dice Cueto a la vez que recita de memoria las primeras líneas de “Conversación en La Catedral”.

Personajes memorables

Una de las razones por las que la novela ha quedado grabada en la mente de tantos lectores es por la complejidad de sus personajes. Santiago Zavala, Ambrosio, Cayo Bermúdez, entre otros, desfilan ante nuestros ojos rodeados por un aura de cinismo, apatía y corrupción.

“Aún se mantiene en muchos peruanos ese pesimismo romántico que dominaba a Zavalita”, explicó el escritor Renato Cisneros en una columna sobre la obra. Cueto, por lo contrario, duda sobre si como peruanos nos sentimos representados por Santiago Zavala.

“Es un personaje que tiene convicciones, pero al mismo tiempo dudas. Vive atado a la familia, pero quiere liberarse de ella. Es un joven que quiere ser adulto, pero recuerda mucho la infancia. Tiene muchas aristas fascinantes”, señala.

Otra presencia constante es Lima, ciudad que aparece a lo largo del texto como un gran encierro. “Esa sensación de asfixia que me producía el Perú durante esos años, cuando soñaba con partir a Europa, a Francia, y no veía cómo hacerlo, de alguna manera se pudo haber filtrado”, admitió Vargas Llosa en un coloquio celebrado en la PUCP.

Para el arquitecto Pablo Vega Centeno, la capital que retrata Vargas Llosa es una ciudad que se resiste a ser cosmopolita, que “todavía mira ‘hacia atrás’, a los viejos patrones de comportamiento propios de una sociedad colonial”.

Vigencia

No hay duda de que después de 50 años, sigue vigente. “La releí cuando se develaron los métodos de Montesinos. Y hoy, asistimos otra vez a la develación de malas prácticas de cierta clase política y sectores empresariales, el machismo y misoginia...”, enumera Pollarolo.

Cueto, asimismo, sostiene que algunos temas persisten. “El poder y su forma de ser un corruptor de la mente, que destruye a quienes toca lo vemos hoy en el caso de sobornos a autoridades”, comenta.

En Corto Taller. El Lugar de la Memoria (LUM) presentará el taller de ensayos “Poder, rebelión y memoria en Conversación en La Catedral”. La cita es el próximo 18 y 19 de julio y estará a cargo de las escritoras Rocío Silva Santisteban y Giovanna Pollarolo, y de los historiadores Emilio Candela y Juan Luis Orrego.

