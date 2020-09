En el 2015, Nick Molnar vivía con sus padres en Sydney, Australia, y se dedicaba a la venta de joyas desde una computadora en su habitación. Desde relojes Seiko de US$ 250 hasta anillos de compromiso de US$ 10,000, el joven de 25 años se había vuelto tan bueno en el marketing online que se había convertido en el mayor vendedor de joyas de Australia en eBay, enviando miles de paquetes al día.

Según el portal Forbes, ese mismo año, se asoció con Anthony Eisen, un ex banquero de inversiones que era 19 años mayor que él y vivía al otro lado de la calle. Ellos cofundaron Afterpay, un servicio online que permite a los compradores de EE. UU., Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Canadá pagar artículos pequeños como zapatos y camisas en cuatro partes sin intereses durante medio año.

“Yo era un Millennial que creció en la crisis de 2008 y vi este gran cambio de crédito a débito”, dice hoy Molnar, que ahora tiene 30 años. Ya sea que no tuvieran tarjetas de crédito o por miedo a acumular deudas con altas tasas de interés en sus tarjetas de crédito, la generación de Molnar adoptó rápidamente esta nueva forma de comprar y obtener mercancías de esa forma.

Cinco años después, Molnar y Eisen, cada uno de los cuales posee aproximadamente el 7% de la empresa, se han convertido en multimillonarios durante una pandemia. Después de desplomarse inicialmente al comienzo de los cierres, las acciones de Afterpay, que salió a bolsa en el 2016, se han multiplicado casi por diez, gracias a un aumento en los negocios vinculados a las ventas de comercio electrónico. En el segundo trimestre, manejó 3,800 millones en transacciones, un aumento del 127% en comparación con el mismo período del año anterior.

Compre ahora, pague después

Después de una fuerte caída en las acciones de Afterpay en marzo, el auge del e-commerce y los millennials cansados de las tarjetas de crédito han impulsado las acciones de la compañía de pagos a plazos a niveles récord, casi duplicando su valor en seis meses.

No son los únicos cuya fortuna ha despegado en los últimos meses. Según el análisis de Forbes, al menos cinco emprendedores de tecnología financiera, incluidos los dos australianos, se han colocado en la clasificación de multimillonarios por la pandemia. Otros incluyen a Chris Britt, fundador del banco digital Chime, y Vlad Tenev y Baiju Bhatt, los co-directores ejecutivos de la aplicación de comercio de acciones «gratuita» Robinhood. Varios otros fundadores de empresas como Klarna y Marqeta también han obtenido aumentos y de repente se acercan al estatus de multimillonarios.

Como en otros sectores, la recesión de COVID ha creado ganadores y perdedores de fintech. Por ejemplo, LendingClub, que ofrece préstamos personales a consumidores de mayor riesgo, despidió al 30% del personal. El prestamista de pequeñas empresas On Deck se vendió en una venta de liquidación. No obstante, el virus también ha generado una ráfaga de crecimiento, al igual que lo ha hecho para el gigante del comercio electrónico Amazon y los jugadores que trabajan desde casa Zoom, Slack y DocuSign.

“La adopción de fintech por parte de los consumidores ya era una fuerte prepandemia, especialmente entre el grupo de edad de 20 a 40 años”, dice Victoria Treyger, socia general que lidera la inversión en fintech en Felicis Ventures. «La pandemia se ha convertido en un cohete de crecimiento, impulsando la rápida aceleración de la adopción en todos los grupos de edad, incluidos los de 40 a 60 años».

Varios desarrollos impulsados por COVID están ayudando a tipos específicos de jugadores de tecnología financiera. Por ejemplo, el cambio de los consumidores a más servicios de entrega y gastos online es una bendición para ciertas empresas que impulsan los pagos. Marqeta, un procesador de pagos especializado cuyos clientes incluyen Instacart, DoorDash y Postmates, ha estado en conversaciones para cotizar en bolsa con una valoración de US$ 8,000 millones , cuatro veces más de lo que se valoró en marzo del 2019 . Eso le daría al CEO Jason Gardner, que posee un estimado del 10% de Marqeta, una participación por valor de US$ 800 millones.

Mientras tanto, la Ley CARES de más de US$ 2 billones aprobada por el Congreso de Estados Unidos en marzo, con sus cheques de estímulo de US$ 1,200 por adulto, las vacaciones de pago de préstamos estudiantiles y (ahora vencidos) los suplementos de desempleo de US$ 600 a la semana, ayudó a muchos estadounidenses a mantenerse financieramente fuera del agua, y algunos bancos digitales como Chime prosperarán.

Débito

El gasto en viajes y artículos de lujo que los consumidores estadounidenses suelen colocar en tarjetas de crédito ha disminuido con la pandemia, mientras que el gasto en necesidades de tarjetas de débito aumentó.

En el segundo trimestre del 2020, en medio de los bloqueos y temores de COVID, los consumidores recortaron el gasto en viajes, restaurantes y artículos de lujo que suelen colocar en sus tarjetas de crédito, pero continuaron gastando en artículos de primera necesidad y artículos más pequeños, el tipo de cosas que es más probable para pagar con tarjetas de débito. Durante ese trimestre, los volúmenes de transacciones con tarjetas de crédito Visa bajaron un 24% con respecto al año anterior, mientras que las transacciones con tarjetas de débito aumentaron un 10%, según la firma de investigación MoffettNathanson. Y las tarjetas de débito (en lugar de cheques o tarjetas de crédito) son el vehículo de gasto que ofrecen con más frecuencia los neobancos fintech como SoFi, Dave y MoneyLion.

El banco digital Chime, con sede en San Francisco, en particular, ha utilizado los pagos de estímulo a su favor. A mediados de abril, aproximadamente una semana antes de que los cheques de estímulo del gobierno americano de 1,200 comenzaran a llegar a las cuentas de los estadounidenses, la compañía adelantó a los clientes ese dinero, que finalmente se extendió por más de 1,500 millones. “Tras el avance del estímulo, tuvimos el día más grande para nuevas inscripciones en la historia de la empresa”, informa el CEO Britt.

La pandemia ha deprimido el gasto total del consumidor en EE.UU. y la tasa de desempleo se mantiene en un 8.4%, dos factores que afectan la base de clientes de ingresos medios de Chime. Sin embargo, por usuario, el “gasto promedio por cliente ha aumentado con respecto al año pasado”, dice Britt. “Parte de la razón son los programas gubernamentales en torno a los pagos de estímulo y el desempleo”.

Hoy, los ingresos anualizados de Chime se están ejecutando a una tasa de US$ 600 millones, según una persona familiarizada con los números de la empresa privada. En su nueva y sorprendente valoración de US$ 14,500 millones anunciada junto con una recaudación de fondos de US$ 485 millones a mediados de septiembre, los capitalistas de riesgo están valorando a la compañía en 24 veces sus ingresos. Algunos inversores se preguntan si Chime debería obtener un valor tan elevado cuando Green Dot, una fintech que cotiza en bolsa y ofrece cuentas corrientes y tarjetas de débito prepagas para clientes de bajos ingresos, cotiza al doble de sus ingresos. “Realmente parecemos más una empresa de procesamiento de pagos”, responde Britt. Esto se debe a que prácticamente todos los ingresos de Chime provienen del intercambio: las tarifas que pagan los comerciantes cuando los usuarios de Chime pasan sus tarjetas de débito.

Ahora el propio Britt ha entrado en el «club de las tres comas». Forbes estima que su participación en Chime es de al menos el 10%, lo que significa que sus participaciones valen más de US$ 1,300 millones (Forbes aplica un descuento del 10% a todas las participaciones de empresas privadas). Y está planeando una OPI. “Durante los próximos 12 meses, tenemos una serie de iniciativas por hacer para que estemos aún más preparados para la OPI”, dice.

Luego está el fenómeno Robinhood. El aburrimiento de estar atrapado en casa, los cambios bruscos del mercado de valores y los controles de estímulo del gobierno americano han convertido a algunos Millennials y Generation-Zers en operadores diarios y jugadores de opciones. La ronda de recaudación de fondos más reciente de Robinhood en septiembre le dio una valoración de US$ 11,700 millones y sus cofundadores un patrimonio neto en papel de 1,000 millones cada uno. Pero considerando la adquisición de E-Trade por US$ 13,000 millones de Morgan Stanley en febrero y la compra anterior de TD Ameritrade por parte de Schwab por 26,000 millones, algunos piensan que Robinhood podría obtener una valoración de $ 20 mil millones si se hiciera pública o fuera adquirida.

Si hay un segmento de fintech que ha sido un ganador absoluto de la pandemia, es el negocio en el que se encuentra Afterpay: el financiamiento a plazos en el punto de venta online. Se está beneficiando tanto del cambio de los consumidores a la compra online como de su renuencia, en estos tiempos económicos inciertos, a asumir nuevas deudas con tarjetas de crédito.

Mientras Nick Molnar y Anthony Eisen de Afterpay alcanzaron el estatus de multimillonario en julio, sus competidores no se quedan atrás. Por ejemplo, Klarna, que se fundó en Estocolmo en el 2005 y entró en el mercado estadounidense en el 2016. Dos de los tres fundadores, Sebastian Siemiatkowski y Niklas Adalberth, se conocieron mientras preparaban hamburguesas en un Burger King en Suecia. Fueron pioneros en el modelo de comprar ahora y pagar después en fintech, llamándolo «probar antes de comprar» y permitiendo que las personas posean productos durante 30 días antes de realizar su primer pago. (Eso es mucho más atractivo que el layaway anticuado, el sistema de tienda que alguna vez fue popular para los regalos de Navidad y las compras de electrodomésticos grandes, en el que los compradores tenían que hacer todos sus pagos a plazos antes de obtener un artículo).

Klarna cobra a los minoristas entre el 3% y el 4% de cada transacción, un poco menos que los cargos de pospago del 4% al 5%, por ofrecer su servicio. Una diferencia clave que separa a las dos empresas: Klarna se está convirtiendo en una empresa de servicios financieros en toda regla. Se convirtió en un banco autorizado en Suecia en el 2017 y ofrece financiamiento a más largo plazo de hasta 24 meses, con intereses cobrados, para artículos de alto precio como computadoras portátiles vendidas a través de un pequeño número de minoristas. Siemiatkowski ya ha convertido a Klarna en un banco digital en Europa con una tarjeta de débito para gastar en las compras diarias. Es probable que pronto haga lo mismo en Estados Unidos.

La pandemia ha catapultado el negocio de Klarna a una trayectoria empinada. A fines del primer semestre del 2020, su base de clientes en EE. UU. alcanzó los 9 millones, un 550% más que en el mismo período del año anterior. A nivel mundial, 55,000 consumidores descargan la aplicación Klarna todos los días, más del doble del ritmo del año pasado. Klarna ahora está disponible en 19 países, tiene 90 millones de usuarios y espera generar más de 1,000 millones en ingresos este año. Cuando recaudó una nueva ronda de financiación la semana pasada, su valoración casi se duplicó con respecto al año anterior, alcanzando los US$ 10,700 millones.

El cofundador Victor Jacobsson tiene una participación del 10%, mientras que Siemiatkowski tiene un 8% en la empresa todavía privada. (Niklas Adalberth retiene solo el 0.4% después de vender algunas acciones para financiar su organización filantrópica e invertir en nuevas empresas. Ni él ni Jacobsson todavía están involucrados en Klarna).

No es sorprendente que, a medida que las fintechs que compran a plazos ganan más clientes y atención, también se enfrenten a un escrutinio adicional por parte de los reguladores. En marzo, Afterpay acordó desembolsar más de 1 millón, incluidos US$ 905,000 en reembolsos de consumidores, después de que el Departamento de Supervisión Comercial de California (DBO) concluyera que los cargos por pagos atrasados significaban que estaba ejecutando un negocio de préstamos sin licencia. «Afterpay rechaza la opinión de que la empresa operaba ilegalmente», dijo la empresa australiana en un comunicado. «Si bien Afterpay no cree que tal arreglo requiera una licencia de la DBO, Afterpay ha acordado realizar sus operaciones bajo la licencia DBO como parte de este acuerdo». Un portavoz agrega que Afterpay «ha estado solicitando y se le han otorgado licencias [en otros estados] donde sea necesario». En el 2017, Klarna fue multada con US$ 15,000 en New Hampshire por operar sin una licencia de préstamo. Hoy, Klarna tiene tales licencias en todos los estados de EE. UU.

Otro ganador de fintech en el negocio de pagos a plazos es Affirm, con sede en Silicon Valley, la creación del empresario en serie Max Levchin, fundador de PayPal, que se lanzó al negocio de pagos a plazos el mes pasado. Entre noviembre deL 2019 y julio del 2020, Affirm casi duplicó sus usuarios estadounidenses a 5.6 millones. Recaudó US$ 500 millones la semana pasada a una valoración de más de 5,000 millones, frente a los 2,900 millones del año pasado. Si bien la participación exacta de Levchin no se ha revelado, es probable que valga cientos de millones.

Affirm también ha disfrutado de un pateador especial de COVID de un costoso equipo de fitness para el hogar. Desde 2015, ha impulsado la financiación de Peloton, cuyas ventas se han disparado a medida que los consumidores jóvenes adinerados, sin la motivación de las clases de ejercicio en grupo, han acudido en masa para comprar las bicicletas estáticas de más de US$ 2,000 con sus clases de entrenamiento en streaming. Affirm ahora también financia las compras de Mirror, el dispositivo de entrenamiento de acondicionamiento físico en el hogar de US$ 1,495 que Lululemon adquirió este verano.

Por supuesto, las elevadas valoraciones actuales de las empresas de tecnología financiera dependen de que el gasto de los consumidores se mantenga fuerte y de que los consumidores conserven algunos de los hábitos de compra online que han desarrollado durante los últimos seis meses. Con un acuerdo previo a las elecciones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre un nuevo paquete de estímulo que parece poco probable y el curso futuro de COVID-19 se desconoce, no hay garantías. Pero por ahora, estas fintechs están en lo alto.