'Cebiche Guerrero' y 'leche de tigre Gareca', la gastronomía peruana apuesta por el Mundial

La afamada gastronomía peruana ha adecuado su oferta a la fiebre desatada por el Mundial de Rusia 2018 , con ingeniosos platos como la 'causa de la selección', el 'cebiche Guerrero' y la 'leche de tigre Gareca'.

La fiebre mundialista se vive muy intensamente en Perú debido a que 20 millones de peruanos menores de 40 años -dos tercios de los habitantes del país-, jamás han visto a su selección en una Copa del Mundo.

La épica clasificación a Rusia y la odisea de su goleador Paolo Guerrero -que casi se perdió el Mundial por una suspensión por dopaje- han desatado el frenesí en un país acostumbrado a los fracasos deportivos. Este fervor lo quieren aprovechar los empresarios locales para ganar dinero.

Las promociones especiales por el Mundial no se agotan en los restaurantes, sino que abarcan todos los campos económicos, desde la banca al comercio ambulante, pasando por la industria textil y la de alimentos.

Dos bancos promocionan tarjetas de crédito con imágenes de los seleccionados peruanos, mientras millares de vendedores callejeros pregonan todo tipo de recuerdos y baratijas sobre el Mundial, desde calzoncillos a réplicas de la Copa de la FIFA.

En los supermercados, hay yogures, leche, panes, fideos, gaseosas y cervezas con los colores de Perú, que debutará en Rusia el sábado ante Dinamarca.

Y para los fanáticos que apoyan a su selección hasta la muerte, una funeraria les ofrece la opción de irse al cementerio en un carro fúnebre pintado de blanco y rojo o ser sepultados en un ataúd con esos colores.

"Un plato con potencia"

Uno de los nuevos platos de la gastronomía peruana es un cebiche (o ceviche) inspirado en el goleador de la selección albirroja.

"El cebiche Guerrero va ser el plato estrella en las cebicherías peruanas", dice a la AFP Javier Vargas, presidente de la asociación de restaurantes de mariscos.

El cebiche 'Guerrero' tiene trozos de bonito, un pescado popular, con pedazos de anchoveta y mariscos marinados con limón. Se sirve en un plato con forma de las lanchas típicas de Chorrillos, el distrito de la costa limeña donde nació Guerrero.

"Es un plato con potencia", comenta Vargas, tras señalar que los restaurantes han colocado pantallas gigantes de TV para los partidos del Mundial.

También fue creado un cóctel de pescado inspirado en el entrenador de Perú, Ricardo 'el Tigre' Gareca.

A la típica 'leche de tigre' -jugo del pescado crudo, con jugo de limón, ají y otras especias, que según la creencia popular es afrodisíaco- se le agregó chicharrón de calamar, que representa la larga cabellera rubia del técnico argentino, para convertirse en una 'leche de tigre Gareca'.

Los restaurantes también están preparando otra variedad: la 'causa de la selección'. Es una 'causa' tradicional, papas andinas prensadas, pero aderezada con pulpa de cangrejo con mayonesa y tiene forma de camiseta de fútbol.

También existe un plato llamado las 'chalaquitas de Cueva', en honor al mediocampista Christian Cueva. Son moluscos con forma de abanico, horneados con queso parmesano y un punto de mantequilla, explica el chef Roberto Madrid.

"Mi padre se fue feliz..."

Entre tanto, una funeraria del popular distrito limeño de San Juan de Lurigancho vende ataúdes pintados de rojo y blanco con la frase 'FIFA World Cup Russia 2018'.

Valen S/ 3,000 (unos US$ 920), con la opción de que el difunto sea transportado al cementerio en un vehículo fúnebre pintado también de rojo y blanco, y decorado con la frase "Contigo Perú".

La acogida del público ha sido muy buena, dice Jhean Franco Galindo, administrador de la funeraria Tito Galindo.

"Es un hincha hasta la muerte, es un hincha que ha vivido tanto los partidos de la selección y que hoy en día no los podrá ver", explica Galindo a la AFP.

Sonia Sipión, cuyo padre fue sepultado en este singular "modo Mundial", contó a la televisión peruana que "él se fue feliz, porque siempre fue aficionado al fútbol".

Con el Mundial , los comerciantes del emporio textil limeño de Gamarra esperan vender unos 12 millones de camisetas peruanas. Cuestan entre US$ 3 y US$ 13, pues no son las originales de la selección, sino imitaciones.

En las pasadas eliminatorias sudamericanas, estos comerciantes vendieron cinco millones de camisetas.

"Nunca en toda la historia, Gamarra había vendido tantas prendas que tengan motivos peruanos", explica Susana Saldaña, secretaria de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra.