La importación de bicicletas mecánicas sumó US$ 3.1 millones en el mes de agosto, lo que representó un crecimiento de 184% frente al mismo mes del año pasado y a su vez, fue su mejor comportamiento de los últimos diez años, informó ComexPerú en base a datos de la Sunat.

La importación de bicicletas mantuvo la senda positiva que registró en junio y julio, meses en los que la importación de bicicletas mecánicas creció 31% y 80%, respectivamente.

“Estos resultados permitieron que la importación de este tipo de bicicletas acumulara un valor de US$ 8.2 millones entre enero y agosto, un 7.2% por encima de similar periodo del año previo”, sostuvo el gremio.

Explicó que este crecimiento es producto de las medidas restrictivas adoptadas en los últimos meses por el Gobierno contra el transporte público para evitar la propagación de la COVID-19, lo que provocó que los usuarios empezaran a optar por medios de transporte personalizados.

“Si bien las bicicletas mecánicas han sido una primera elección, otras alternativas al transporte masivo, más modernas, también han presentado comportamientos crecientes. Así, por ejemplo, entre enero y agosto, se importaron bicicletas, scooters y moto scooters eléctricos por US$ 3.5 millones, equivalente a 14,780 unidades”, detalló el gremio.

De acuerdo a la Sunat, las bicicletas eléctricas han mostrado crecimientos interanuales exorbitantes, especialmente en julio (+2,294%) y agosto (+569%). En el primer mes, la importación de bicicletas eléctricas sumó un valor de US$277 mil, mientras que, en el segundo, US$ 813 mil. Solo entre esos dos meses se importaron 4,901 unidades, que representan el 86% del total importado en lo que va del año.

Por su parte, entre enero y agosto, las importaciones de scooters y motos scooters eléctricos alcanzaron un total de US$ 99,538 y US$ 1.8 millones, respectivamente. Según ComexPerú, si bien en este caso, las cifras no han logrado equiparar los niveles de 2019, año del boom de estos dispositivos, tenderían al alza en los próximos meses.

Una prueba de ello, señala, es que los scooters han presentado una variación interanual positiva del 22% con respecto a julio de 2019, además de haber tenido su mejor comportamiento en el año, con un monto importado de US$ 55,369 durante agosto.

“Como se puede observar, la tendencia de las importaciones de medios de transporte alternativos ha sido creciente. Además, la crisis sanitaria y las restricciones gubernamentales, como la restricción a la circulación con vehículos particulares los domingos, impulsaría a los peruanos a optar cada vez más por esta clase de transporte”, apuntó.

Tema pendiente: la micromovilidad

Para ComexPerú, el potencial crecimiento del número de ciclistas urbanos en el marco del contexto COVID-19, exige esfuerzos en materia legislativa, a fin de promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, y velar por la seguridad de los ciclistas.

Detalló que, si bien desde el Gobierno se vienen tomando algunas medidas, aún queda un tema pendiente: la infraestructura para la micromovilidad.

“Incluso cuando el Gobierno apostó por transferir cerca de S/ 23 millones a 29 urbes en el país con el objetivo de implementar sistemas de transporte no motorizado, la respuesta a mediano y largo plazo debe responder a un diseño de optimización del transporte, que dependerá de las características individuales del tránsito de cada ciudad, la amplitud de sus avenidas y el tamaño de su población”, consideró el gremio