En un departamento vacío, sentado frente a la ventana, un asesino a sueldo observa el hotel parisino ubicado en la vereda del frente. Durante el prólogo del primer capítulo de este filme episódico, él vigila, se ejercita, duerme, come e instala su arma. Mientras eso sucede, escuchamos en off sus reflexiones, creencias y opiniones acerca de su trabajo, la vida, la gente y sobre él mismo. Oír sus pensamientos es la constante en la cinta de Fincher. Pero no solo estamos dentro de su cabeza. La cámara subjetiva nos hace ver a través de sus ojos, los binoculares o la mira telescópica de su rifle.

Fassbender interpreta a este sicario obsesivo, solitario, pragmático, paciente y atento a su ritmo cardíaco. Cuando su víctima llega al hotel y él tiene el espacio despejado para disparar, falla. El error le cuesta caro porque, a modo de represalia, quien lo contrató ataca a una mujer cercana al francotirador. Así empieza una cacería internacional: el asesino ha decidido descubrir la identidad de su jefe y vengarse.

Cada capítulo del thriller psicológico ocurre en una metrópoli distinta. La ruta del ajuste de cuentas pasa por Santo Domingo, New Orleans, Florida, Nueva York y Chicago. “El asesino” se centra en su anónimo protagonista. ¿Quién es? ¿Cuál es su filosofía? ¿Qué revelan sus acciones? El personaje resulta un desafío grato, pues con poco (carencia de emociones, cara de póquer, nula comunicación no verbal), el actor germano irlandés da a entender mucho. Un ejemplo es la escena con “la experta” (Tilda Swinton). Él se presenta delante de ella. Ella sabe que esa visita significa su muerte. La experta comienza un monólogo de siete minutos. El sicario interviene apenas unos segundos; sin embargo, su presencia inunda la pantalla en absoluta armonía con Swinton.

La ficción de Netflix es tan meticulosa como el homicida. En la historia hay un objetivo claro, obstáculos, urgencia, riesgo y el punto de vista de un hombre programado para matar. Un sicario que tiene todo medido y controlado hasta que deja de tenerlo. “El asesino” se disfruta cada segundo.

CLAVES

Aplausos. El largometraje recibió seis minutos de ovación durante su estreno en el Festival de Venecia, en setiembre pasado.

Origen. Está basado en la novela gráfica homónima escrita por el francés Alexis “Matz” Nolent e ilustrada por Luc Jacamon.

Protagonista. Es la primera vez que Fassbender trabaja con Fincher. El director ha resaltado el talento y la disciplina del actor.

DATO

El guionista Andrew Kevin Walker también escribió “Seven” (1995), una de las cintas más celebradas de Fincher.





LINKS

Tráiler

https://www.youtube.com/watch?v=El-tgOqoAo0

Entrevista Michael Fassbender

https://www.youtube.com/watch?v=8u_c0N0ncpw