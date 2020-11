“El iPhone más potente de la historia”, así denomina Apple en su último video promocional a sus buques insignias para el año 2021: el iPhone 12 y iPhone 12 Pro. Este spot difundido a través de la plataforma YouTube tuvo como protagonista a la soprano peruana reconocida mundialmente, Yma Súmac, interpretando “Gopher mambo”.

El anuncio resalta una de las fortalezas del iPhone, que además de su diseño compacto con tecnología 5G, posee un potente sonido, el mismo que se resalta con la voz de la intérprete peruana, quien tuvo un registro de seis octavas y media, y ganó prestigio a nivel mundial en la década del cincuenta.

Este 1 de noviembre se conmemoran doce años del fallecimiento de Yma Súmac, la única peruana que tuvo nombre inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood y la primera cantante femenina latinoamericana que formó parte de Broadway en el año 1950.

En tal contexto, Gestión.pe se comunicó con cinco reconocidos publicistas peruanos que radican en el extranjero a fin de conocer sus apreciaciones sobre el último spot de Apple, un Yma Súmac como ícono principal.

A ellos se le formularon tres preguntas:

1. ¿Qué apreciaciones tienes del último spot de Apple con Yma Súmac?

2. ¿Por qué Apple utiliza un recurso como Yma Súmac para el spot de su equipo más potente del mercado?

3. ¿La niña de cabello negro es un guiño a Yma Súmac?

Gonzalo Figari, Director General de Disrupción (Dxglobal)

Gonzalo Figari.

1. Expresa perfectamente la potencia que es la clave del nuevo modelo de IPhone. Un cañonazo 5G.

2. Gopher mambo fue grabado por Yma Súmac con Capitol Records en 1954 y tiene 3.3 millones de vistas en YouTube. La canción es una maravilla, es una demostración de la potencia de la voz de la cantante. Calza perfectamente con lo que se quiere decir. Para mi la canción es tan o más potente que la imagen y sin duda muchos generación Z de todo el mundo la estarán ‘shazameando’ (utilizar la app shazam) para saber que canción es.

3. No lo creo. Apple cuida que en sus spots aparezca gente de todas las razas. En este mismo spot hay una mujer de pelo rizado, un hombre blanco en el sofá y niña latina en el columpio. Todas las escenas juegan a la potencia, la alfombra en el pasillo volando o los árboles del final. Es una onda expansiva que impulsa todo. A eso juega. No necesitan hacer un guiño a Yma Súmac si ya han puesto su canción en todo el spot que más guiño que eso.

Carlos Bretel , Director creativo y consultor publicitario

Carlos Bretel

1. Conceptualmente hablando, es una actualización de una idea bastante usada, donde la calidad del sonido se hiperboliza y se representa como una explosión u onda expansiva potente. La primera referencia que se me viene a la mente es la campaña de Maxell de 1983. Eso sí, los valores de producción del comercial son espectaculares y la realización es impecable, lo cual es ya habitual en la marca.

2. Normalmente estas decisiones se toman después de varias opciones. Puede ser que en el guion original hayan considerado a (Enrico) Caruso o a Freddy Mercury, pero estoy especulando. También puede ser que la idea de usar a Yma haya salido de alguien de alguien fuera de la agencia. Imagino que buscaron cantantes o tenores que tuvieran los registros vocales más impresionantes y en esta búsqueda habrían llegado a Yma Súmac. Supongo que la consideraron lo suficientemente original como para incluirla en el spot, ya que la marca busca ser valorada como poseedora de un pensamiento original.

3. No. En los últimos años, muchas marcas vienen haciendo hincapié en presentar diversidad racial en su publicidad. Una marca como Apple, que está siempre al frente de la vanguardia - como muchas de de Silicon Valley - tiene que demostrar, junto a su espíritu progresista, que sus productos son para todos, y no solo para una audiencia determinada.

Gian Carlo Lanfranco, Co-Fundador /Chief Creative Officer L&C NYC

Gian Carlo Lanfranco.

1. Es un comercial 100% de beneficio del producto, que básicamente dramatiza el poder del audio del nuevo iPhone 12. La canción de Yma Súmac se presta de forma estupenda debido a la intensidad de la canción y el motivo del comercial haciéndola bastante relevante para resaltar el beneficio de potencia del nuevo iPhone.

2. Creo que es un tema de sensibilidad creativa y de dirección de la pieza, el ritmo de la canción y a su vez la voz, va de la mano a la ejecución visual acompañando al comercial de forma natural y dejando bien en claro el mensaje singular que quieren presentar, que es un iPhone con mucha potencia. Y como todas las buenas piezas de comunicación, queda claro, pues solo comunica un beneficio diferencial y no trata de comunicar muchos beneficios en una sola pieza, como si lo hace publicidad que no es tan relevante e impactante. Un gran acierto de Apple como nos tiene acostumbrados.

3. No creo que tenga nada que ver con ella, es simplemente parte de la historia para demostrar hasta donde va la “onda expansiva” del parlante y demostrar la potencia del nuevo teléfono móvil.

José Funegra, Director Creativo en Mekanism NY

José Funegra

1. Este spot es un ejemplo más de la alta calidad a la cual Apple nos tiene acostumbrados. Desde sus productos, ‘user experience’, y por supuesto, su publicidad. Además, es un clásico “demo” al mejor estilo Apple, en la tradición del film para Apple Home con FKA Twigs, o Bounce para los Airpods. Me parece un film muy potente, con el producto en el centro del drama. Como siempre, hecho de manera impecable y con un acabado “world class” que eleva una idea pequeña y super simple a altos niveles de entretenimiento y relevancia.

2. Creo que es un match perfecto. La calidad sonora de Yma Súmac como artista y la potencia de su voz se complementa perfectamente con la calidad que promete el nuevo iPhone 12. La música de Yma Súmac emociona y te hace sentir cosas. Lo que Apple pareciera decir en este spot es que una voz con la potencia de Yma Súmac debería ser disfrutada con la máxima potencia del iphone 12.

3. La verdad no creo que haya un mensaje subliminal. Me parece una coincidencia.

Gianfranco Figallo, Senior Creative Manager, Agencia Furia Chile

Gianfranco Figallo.

1. Me llena de orgullo que una de las grandes voces del mundo sea peruana y que una marca tan prestigiosa la haya escogido. En cuanto al spot, no encuentro que sea muy relevante o de una gran recordación. Es efectista, no cuenta una historia que conecte y se basa solo en el producto, no en las personas o en lo que el producto puede hacer por las personas. Para mi el spot carece de valor publicitario.

2. Apple se cuelga de la reputación de Ymac Súmac como una de las voces más potentes del mundo para comunicar la potencia de su nuevo equipo (una relación obvia), creo que aquí gana más la artista que el producto, ya muchos en el mundo deben estar averiguando de quien es la voz del spot.

3. No lo veo como un guiño a Ymac, mas bien como un guiño a los latinos por los rasgos de la niña.