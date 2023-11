Iga Swiatek saltó a la fama el 2020, cuando a los 19 años ganó Roland Garros, convirtiéndose en la primera de su país (Polonia) en lograrlo en singles. El 2021, llegó a la final en dobles, al lado de la veterana estadounidense Bethanie Mattek-Sands. Cayeron ante la dupla más exitosa del último lustro, las checas Katerina Siniakova y Barbora Krejcikova (quien también campeonó en singles). Pero la eclosión de Iga ocurrió el año pasado. En abril, “heredó” el No.1 del ranking de la WTA tras el retiro sorpresivo de la australiana Ashleigh Barty, quien días antes de cumplir 26 años anunció que colgaba la raqueta.

La polaca demostró con creces que era merecedora de su nuevo estatus: títulos en seis torneos consecutivos, incluido su segundo Roland Garros. Tras obtener su primer US Open, cerró el 2022 como No.1, nivel que nunca había alcanzado ningún compatriota suyo en singles (en dobles sí, con Lukasz Kubot). Su dominio fue absoluto y rápidamente se convirtió en favorita del público, tanto por su juego dinámico y agresivo –lo cual es un deleite para los puristas–, como por su personalidad. Es aficionada a la lectura y al rock clásico, además de ser “swiftie” (fan de Taylor Swift) e hincha de Nadal. En el mundo del deporte, es una de las más elocuentes defensoras de Ucrania y no teme abordar temas delicados, como el cuidado de la salud mental.

Este año, consiguió su tercer Roland Garros, pero tras el US Open, perdió el No.1 a manos de la bielorrusa Aryna Sabalenka, quien parecía destinada a ostentarlo por buen tiempo. Pero la polaca no suele darse por vencida. La recuperación comenzó con su título en el WTA 1000 de Pekín, a inicios de octubre, y la coronó en el WTA Finals, en Cancún. No solo retomó su costumbre de ganar sets con marcadores abultados, sino que venció a Sabalenka en la semifinal. En la final, su víctima fue la estadounidense Jessica Pegula (6-0 y 6-1). Así que 1GA –como la llaman sus hinchas–, cerrará el 2023 como No.1.

Motín a bordo

Sin embargo, para los organizadores del torneo en el balneario mexicano no todo salió a pedir de boca. Las canchas recién estuvieron listas un día antes del arranque, lo que impidió que las tenistas se preparasen adecuadamente. Encima, la lluvia interrumpió partidos y retrasó la programación, al punto que las dos finales (singles y dobles) tuvieron que disputarse el lunes. Estos inconvenientes colmaron la paciencia de las jugadoras. Es que hacía un mes que una veintena de las más destacadas envió una carta al CEO de la WTA, Steve Simon, solicitando mejoras en torno a premios, programación de campeonatos y mayor participación en la toma de decisiones.

Tras una reunión con las jugadoras en Cancún, Simon se dignó a responder la misiva, según reveló la revista Sports Illustrated, aunque la única demanda que habría sido atendida es la referida al calendario de torneos –prometió un “cambio radical” para el 2024–, mientras que señaló que el tema de los premios ya está en la agenda de la WTA. ¿Se conformarán las tenistas con eso?

Claves

· Campeonas. La alemana Laura Siegemund y la rusa Vera Zvonareva ganaron el torneo de dobles del WTA Finals.

· ATP Finals. Este domingo arranca el torneo de cierre del año para hombres, en Turín, Italia. El favorito es Novak Djokovic.

· Latinos. En dobles, competirán los argentinos Máximo González, Andrés Molteni y Horacio Zeballos, y el mexicano Santiago González.

Dato

· La Copa Billie Jean King culmina este domingo. Italia ganó sus dos series y ya clasificó para la semifinal.