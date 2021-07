Las obras de arte digitales conectadas a los contratos inteligentes impulsados por blockchain conocidos como NFT (tokens no fungibles) tuvieron una breve y espectacular carrera alcista.

La cantidad diaria de billeteras digitales activas –en teoría, la cantidad de personas que compraron y vendieron NFT conectadas a obras de arte– aumentó casi 1,500%, de 143 el 28 de enero a 2,215 el 17 de marzo, según el rastreador de mercado Nonfungible.com. Para el 30 de junio, ese número se había caído 58%, llegando a solo 932.

Las ventas diarias, desde la perspectiva del dólar, alcanzaron su punto máximo incluso antes, el 1 de febrero, cuando la gente gastó alrededor de US$ 7 millones en arte NFT. Para el 30 de junio, según informes de Nonfungible, los totales habían caído a alrededor de US$ 1 millón. Cabe aclarar que Nonfungible no incluye las ventas de casas de subastas, por lo que la famosa venta de US$ 69.3 millones de Beeple NFT en Christie’s en marzo no cuenta en los datos.

Y, sin embargo, frente a lo que parece ser un grupo indiferente, el mundo de las bellas artes continúa anunciando nuevos proyectos relacionados con NFT.

El célebre subastador Simon de Pury ha “curado” una subasta de NFT del artista Philip Colbert; Jay-Z encargó un NFT al artista Derrick Adams y lo está vendiendo en Sotheby’s; la galería de Nueva York, Sperone Westwater acaba de inaugurar una muestra que incluye NFT junto con pinturas tradicionales. Y ahora, la mega galería Pace de Estados Unidos, que anteriormente se lanzó a la piscina vendiendo una serie NFT del artista suizo Urs Fischer, se lanza al mercado con cuatro proyectos NFT separados.

“Tenemos un mundo del arte que está realmente cerrado y, sin embargo, su audiencia está explotando”, dice Marc Glimcher, presidente de Pace. “Esas dos cosas son incompatibles y eso tiene que cambiar”.

Cree que las NFT podrían ser una herramienta para lograr ese cambio. “Lo que creemos que es el cambio más transformador en el modelo de negocio es que millones de personas están gastando un par de dólares, en lugar de que un par de personas gasten millones”, dice.

Glimcher reconoce con alegría la deslucida trayectoria del mercado y no se deja intimidar. Después de todo, los números no muestran a millones de personas comprando NFT; muestran miles y no hay indicios de que vaya a cambiar. “Algunas personas viven en el Metaverso”, dice. “¿Mucha más gente quiere algo para colgar en la pared? Por supuesto, no veo ninguna exclusión mutua allí, pero veo algunos comportamientos de una nueva generación que comienzan a manifestarse”.

Programa global de NFT

Y así, Pace se está comprometiendo, al menos a corto plazo, con las NFT de arte digital.

Este mes de setiembre lanzará su propia plataforma a través de la cual venderá los NFT de sus artistas. El objetivo, dice Glimcher, no es competir con mercados NFT como Nifty Gateway y OpenSea; se trata más de controlar el entorno y la interfaz en la que se presenta el arte de la galería. Como beneficio adicional, ayudará a Pace a controlar los precios de los mercados de sus artistas.

“Nuestra raíz principal tradicional es la venta privada”, dice. “Durante muchas generaciones, eso ha introducido la estabilidad [del mercado], porque incluso si la pintura de un artista se vende por US$ 10 millones en una subasta, seguimos vendiéndola por $ 1 millón en el mercado primario”.

Las ambiciones programáticas de la galería son igualmente amplias. Pace abrirá una exposición en línea de los NFT de Fischer el 21 de julio. Mostrará un NFT del artista Simon Denny en su exposición colectiva ‘Hiding in Plain Sight’ que se inaugura el 13 de julio, y apenas ha comenzado a representar al artista conceptual Glenn Kaino con quien planea un proyecto NFT para mediados de julio.

Junto con el lanzamiento de la plataforma NFT este año, la galería presentará una serie de NFT del artista Lucas Samaras, extraídas de su archivo de impresiones digitales.

Estrategia para colocar precios

Los NFT de Pace, en general, no estarán disponibles para esas masas que gastan dólares. Los NFT de Fischer tienen un precio de US$ 50,000 cada uno; Denny’s costó US$ 30,000.

Los NFT de Samaras aún no tienen precio, pero Glimcher dice que tiene una estrategia general de precios de NFT. “Voy a sacar mi bola mágica, y miro el precio, y luego le voy a poner un precio menor”, dice Glimcher sin rodeos, agregando que para Samaras “definitivamente habrá muchas cosas que cuesten menos de US$ 5,000”.

[Un portavoz de la galería aclara que para llegar al precio de venta de al menos US$ 50,000 “analizamos una serie de datos históricos, incluidos los registros de subasta de otros NFT de Urs Fischer de la serie Chaos en MakersPlace y NFT de otros artistas de primera línea”].

Como beneficio adicional, la galería ha comenzado a aceptar criptomonedas para todas sus obras de arte físicas y digitales.

“Soy una persona criptográfica”, dice Glimcher. “He tenido criptografía por un tiempo”. Configurar su galería para aceptar Ether tomó aproximadamente una semana y media, continúa. “Es realmente sencillo aceptar criptografía”, dice. “¿Por qué no lo haría?”.

No hay planes para convertir posteriormente los pagos de Ether a dólares. “Una pequeña parte del balance estará en criptografía”, dice Glimcher. “Será una cantidad muy modesta”.