En la última década, pocos aspectos de la vida moderna han hecho babear más a los geeks que la nube, el cúmulo de centros de datos dominados por tres gigantes tecnológicos estadounidenses, Amazon, Microsoft y Google, así como Alibaba en China.

En Estados Unidos, algunos comparan su posición de inexpugnabilidad con la de los tres grandes fabricantes de automóviles de Detroit -Ford, General Motors y Chrysler- hace un siglo. Durante la pandemia de COVID-19, estas Big Tech ayudaron a transformar la vida de las personas, apoyando citas médicas en línea, reuniones de Zoom y ‘maratones’ en Netflix. Atraen al talento de ingeniería más brillante.

Amazon Web Services (AWS), el más grande del grupo, ahora forma parte del folclore empresarial. Por lo tanto, es casi una herejía argumentar, como han hecho recientemente los ejecutivos de Andreessen Horowitz, una firma de capital de riesgo, que la nube amenaza con convertirse en una carga en el cuello de las grandes empresas.

Eso posiblemente explica la actitud defensiva de Martin Casado de Andreessen Horowitz, coautor de la publicación de blog titulada “El costo de la nube: una paradoja de un billón de dólares”. El 24 de junio lo describió en una reunión en Clubhouse, una aplicación de redes sociales, como “una de las cosas más mal interpretadas y mal citadas que he hecho”.

A riesgo de una mayor descripción errónea, este columnista lo resumiría de la siguiente manera. Utiliza evidencia insignificante y números desconcertantes (¿de dónde, por ejemplo, vienen los “billones de dólares”?) para proponer un enigma empresarial de excesivamente todo o nada: “Estás loco si no comienzas en la nube; estás loco si sigues ahí”. Sin embargo, a pesar de todos sus defectos, es oportuno. Plantea una pregunta en la que las empresas tendrán que pensar en los próximos años. Si confían todos sus datos, el elemento vital de la economía digital, a un oligopolio de proveedores de la nube, ¿qué control tienen sobre sus costos?

Es un problema al que ya se están enfrentando muchas empresas. El 29 de junio, Information, una publicación tecnológica en línea, informó que Apple, fabricante del iPhone, está listo para gastar US$ 300 millones en Google Cloud este año, un aumento del 50% desde el 2020. También está utilizando AWS y sus propios centros de datos para manejar la demanda desbordante de servicios como iCloud, una aplicación de almacenamiento de datos.

El mismo día, el director de operaciones de una gran empresa de software le dijo a este columnista que la trayectoria actual de los costos de la nube es “insostenible”, pero que no tiene sentido simplemente dejar la nube. “Es muy difícil. No se puede ser tan simplista como para decir que todo es nube para siempre o no es nube”. Jonathan Chaplin de New Street Research compara adquirir almacenamiento de datos flexible en la nube con un espacio de oficina flexible como WeWork. Ambos son igualmente caros, dice. Él lo sabe: su firma boutique de analistas está considerando alquilar ambos.

Una de las razones por las que Andreessen Horowitz ha provocado una tormenta es porque fue un paso más allá. La publicación de blog plantea la posibilidad de una “repatriación”, argumentando que las empresas podrían ahorrar sumas considerables de dinero al traer sus datos de la nube a sus propios servidores. Utiliza el ejemplo de Dropbox, una empresa de intercambio de archivos que en el 2017 dijo que había ahorrado US$ 75 millones en los dos años anteriores a su oferta pública inicial, principalmente recuperando cargas de trabajo de la nube.

Casado y su colega, Sarah Wang, estiman que un grupo de 50 empresas de software que cotizan en bolsa podrían reducir a la mitad sus facturas en la nube haciendo lo mismo, ahorrando colectivamente US$ 4,000 millones al año. Eso podría, utilizando generosos múltiplos de precio-ganancias, mejorar su valor de mercado en alrededor de US$ 100,000 millones.

No es necesario ser un súper detective para sospechar un motivo oculto: si los unicornios de Silicon Valley captan la indirecta, las valoraciones más altas podrían hacer que los capitalistas de riesgo como Andreessen Horowitz obtengan más dinero cuando las empresas coticen en bolsa.

Sin embargo, esta es una simplificación excesiva en varios sentidos. Primero, la nube no es solo un costo. También puede aumentar los ingresos al brindar a las empresas jóvenes la flexibilidad de escalar rápidamente, acelerar el lanzamiento de nuevos productos y expandirse internacionalmente sin tener que construir su propia mezcolanza de racks, servidores, cables y enchufes.

Además, los proveedores de la nube no solo ofrecen almacenamiento y capacidad de reserva. Cada vez más, sus servicios más valiosos son el análisis de datos, la predicción y el aprendizaje automático, que son posibles gracias a la gran cantidad de datos que pueden procesar. También pueden ser más difíciles de piratear. La pregunta es si una empresa obtiene un mejor retorno de su inversión pagando por servicios en la nube o pagando para incorporar centros de datos, ingenieros y ciberseguridad internamente.

En segundo lugar, la oferta de ingenieros es finita. Mientras que en el pasado, los codificadores estaban capacitados para trabajar con servidores locales, la última generación sabe más sobre cómo trabajar con proveedores en la nube. Eso dificulta la repatriación. En un podcast reciente sobre su decisión en el 2015 de cambiar por completo de sus propios servidores a Google Cloud, Spotify, una aplicación de streaming de música, destacó los costos de oportunidad de tener ingenieros ocupados en la administración de sus propios centros de datos en lugar de trabajar en nuevos productos. (Como reliquia geek, guarda piezas de su último gran servidor en una urna).

En tercer lugar, las ganancias están en el ojo del espectador. Una empresa puede esperar mejorar los márgenes reduciendo el costo de alquilar servidores en la nube. Pero construir sus propios centros de datos requiere inversión. Los costos laborales también aumentarán para pagar a los ingenieros para administrarlos.

¿El lado positivo?

Hay pocos indicios de que la estampida hacia la nube se esté desacelerando. Gartner, un recolector de datos, predice que el gasto mundial en servicios en la nube aumentará en casi una cuarta parte este año, a más de US$ 330,000 millones. La repatriación es “un mito urbano”, dice Sid Nag, vicepresidente de investigación de Gartner. “Simplemente no lo vemos”.

Continuar emitiendo cheques en blanco a los proveedores de la nube tampoco es sostenible. Cuanto más adopten las empresas la computación en la nube, más cuidadosamente deben administrar sus costos. Los usuarios más importantes, como Apple, negocian grandes descuentos. Los más pequeños carecen de influencia.

Para mantener bajos los costos, es posible que necesiten ejecutar el almacenamiento básico internamente, diversificarse en la “multinube” distribuyendo la computación en varias nubes y hacer que los ingenieros sean responsables de los gastos en la nube. Con suerte, surgirá una alternativa de bajo costo a las nubes más grandes, al igual que las compañías automotrices japonesas desafiaron a las tres grandes de Detroit. Sin embargo, eso tomó medio siglo.