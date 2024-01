A continuación, “News Daddy” (un niño llamado Dylan) les leerá los detalles de la explosión de un hotel en Texas a algunos de sus 10.3 millones de seguidores, por suerte desde la seguridad de su estudio casero en el Reino Unido; “No… que se relaje el 2024... yo necesito dormir”, se lee en la descripción. En nuestro segmento final, un estudiante universitario se prepara para recorrer las páginas de The New York Times (el caucus de Iowa es “tan solo es como tomar el té, son chismes”).

Cada uno de estos videos proviene de una cohorte de presentadores aficionados que se toman con una seriedad extrema el oficio de dar las noticias. Son presentadores, investigadores y productores en una sola persona. Sus videos sobre todo tipo de temas, desde la retirada de productos hasta la guerra en Gaza, caricaturizan las noticias tradicionales, les agregan y compiten con ellas.

La cantidad de seguidores de News Daddy supera al de las cuentas insignia de TikTok del Times, The Washington Post y The Daily Mail juntas. Entre el puñado de influentes que conoció este corresponsal (quien no es un pez de caricatura) hay más de 500 millones de me gusta en todos sus videos.

“Me interesa más ver a alguien entretenido que a un reportero monótono y anticuado”, opinó Alex Kellerman, quien se disfraza de presentador zarrapastroso todos los días para grabar un resumen de las “p*tas noticias” (“Yo te doy noticias... ¡pero investiga y verifica siempre los hechos por ti mismo!”). Para Kellerman, el formato tuvo éxito de la noche a la mañana después de que subió “por accidente” un video de prueba en septiembre sobre las inundaciones mortales en Libia, para lo cual utilizó detalles de los medios tradicionales que cubrían el desastre en otras partes del internet. Kellerman no se describe a sí mismo como periodista, pero afirma haber sido “una de las primeras personas en informar [sobre la historia] en TikTok”.

Y eso es lo que importa, porque, en una encuesta de 2020 del Centro de Investigaciones Pew, el 9% de los estadounidenses de entre 18 y 29 años respondió que veía las noticias de modo regular en la plataforma; en 2023, esa cifra había aumentado a un 32%. Captar la atención de esta generación es un equilibrio delicado: “Debe ser breve, debe ser rápido”, afirmó Jessica Burbank, creadora y periodista independiente que ha logrado una audiencia fiel de la generación Z “traduciéndoles” las noticias más importantes de la semana “al quitarles todas las tonterías”.

Gracias al gran número de seguidores, los creadores tienen la oportunidad de desarrollar las historias existentes. “La gente casi tiene un falso sentido de respeto hacia a ti o algo así. Es extraño”, mencionó Julie Urquhart, a quien la popularidad de su cuenta de noticias sobre crímenes y famosos le ha ayudado a conseguir entrevistas con personas relacionadas con las historias sobre las que crea sus videos. “Creo que es porque estás en las redes sociales y no eres, ya sabes, como una persona de las noticias que tal vez va a distorsionar las cosas”.

Libres de las limitaciones de los procesos editoriales y las juntas directivas, los creadores de noticias creen que su atractivo radica en una cualidad de la que carecen los principales medios de comunicación: la autenticidad.

“A la mayoría de las noticias tradicionales les falta emoción”, según Josh Helfgott, quien se ha ganado la atención de millones de seguidores por hacer videos sobre noticias de la comunidad LGBT. “Creo que lo que capta la atención de mi audiencia es cuando ven mi pasión detrás de la historia”.

Los editores de todo el mundo son muy conscientes de este cambio; más de la mitad de las personas que hace poco encuestó el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo afirmaron que piensan esforzarse más en subir historias en TikTok este año.

Antes de que todo el mundo empiece con las lluvias de ideas para encontrar formas de dar las noticias con un tono relajado y cercano, tomemos una bocanada de optimismo.

Aunque Gallup reveló que la confianza en los medios de comunicación estadounidenses está en el nivel más bajo desde 2016, parece que los creadores simplemente descubrieron cómo reconectar a la gente con noticias sobre las que nunca han dejado de informar los medios, solo que de forma más relevante y real para los jóvenes internautas. Eso puede ser algo bueno. Siempre y cuando no decidas darle demasiada importancia a los comentarios que dicen: “Yo me entero de las noticias gracias a él y al pez”.

Con un año electoral tan ajetreado por delante, los presentadores de TikTok tendrán mucho con qué trabajar. Es de esperar que sean muchos más los que se apropien de los titulares para aumentar su cantidad de seguidores, ser los primeros en publicarlos, entretener a la gente, preguntar por qué nadie habla de algo, volverse virales... y difundir las noticias.

