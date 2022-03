Los drones turcos comprados por Ucrania entraron en combate en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia. Estos aparatos de vuelo -que son el orgullo de Turquía- tienen un alto rendimiento y un costo bajo, pero ahora entran en un terreno menos favorable.

Según los expertos militares, Kiev tiene una veintena de aparatos Bayraktar, joya de la industria militar turca, mejor representante comercial es el presidente Recep Tayyip Erdogan, que ya lo vendió a una quincena de países.

En Twitter, la embajada ucraniana en Ankara difunde desde el inicio de conflicto imágenes de explosiones que atribuye a estos drones.

Con las etiquetas #Bayraktar #Bayraktar TB2 S” y la frase “Alabado sea Dios”, la sede diplomática celebra las imágenes de ataques contra las columnas rusas con una serie de emoticones.

“Estos ataques con TB2 son relativamente pocos en relación a los combates terrestres, pero son importantes para la moral de los ucranianos ya que muestran que Rusia no tiene el control aéreo”, explicó Aaron Stein, experto del centro de estudio Foreign Policy Research Institute con sede en Washington.

Para el analista “los ucranianos merecen ser felicitados por haber logrado mantener en el aire los TB2″.

Pero Stein señaló “que al igual que otros expertos” está sorprendido de la magra presencia de Rusia en el aire. Si Rusia decide usar este medio bélico, entonces la acción de los drones será más limitada.

En algunos años, Turquía pudo afianzar la reputación de sus drones en el mercado en una serie de conflicto que usó como vitrina para su industria.

En Nagorno-Karabaj, en noviembre del 2020, los drones turcos contribuyeron a un giro decisivo a favor de Azerbaiyán, frente a Armenia.

En Libia, en el 2019, salvaron al gobierno de unidad nacional frente a la ofensiva lanzada por el mariscal Jalifa Haftar.

Ankara también utilizó estos drones en Siria, contra las fuerzas del gobierno de Damasco - apoyadas por Rusia - en Idlib y contra los combatientes kurdos del PKK.

El “kalashnikov del siglo XXI”

Un fabricante occidental que es competencia directa de estos aparatos, que habló bajo condición de anonimato, alabó los drones y los describió como “rústicos, fiables y competitivos”.

El empresario bélico estima con estos drones Turquía “reinventó la kalashnikov del siglo XXI”, en referencia al legendario fusil, muy barato y fácil de usar.

El TB2 mide 6.5 metros y pesa dos veces menos que sus competidores estadounidenses, los US Reaper.

Son capaces de volar hasta 27 horas sin parar a más de 220 km/h a una altitud de entre 18,000 y 25,000 pies, según el fabricante Baykar.

El aparato puede ser cargados con municiones inteligentes guiadas por láser

Los expertos del blog especializado Oryx, Stijn Mitzer y Joost Oliemanseux, señalaron que es un dron relativamente ligero y de bajo costo, que puede detectar y destruir sistemas de misiles tierra-aire y de guerra electrónica con pocas pérdidas.

“Esto marca un punto de inflexión en la historia de la guerra moderna”, comentaron.

Según Stein, Ucrania disponía de una veintena de TB2 al inicio del conflicto.

Sinon Ülgen, director de centro de estudios Edam en Estambul, indicó que uno de los drones cayó en los últimos días y que pese al acuerdo firmado con el fabricante para comenzar una producción local, esta no se ha iniciado y es difícil saber si podrán recibir más.

Ucrania utilizó por primera vez un TB2 en octubre pasado para neutralizar una posesión de artillería de los separatistas ucranianos prorrusos en el Donbás.

Pero este golpe de efecto inicial puede estar perdiendo el filo.

“Los drones pudieron marcar la diferencia en los conflictos en Nagorno-Karabaj, en Siria o en Libia, pero no será lo mismo en Ucrania”, señaló lgen.

“Para que estos drones sean realmente efectivos, deben operar en un ambiente en el que no haya amenazas aéreas. Este fue el caso en otros teatros de conflicto, pero no en Ucrania”, advirtió el experto, en un momento en el que Rusia se sirve de un sistema de guerra electrónica sofisticado.

Para él, estos aparatos pueden golpear equipos rusos dispersos, pero no pueden atacar a objetivos más importantes y que están mejor protegidos, en especial aquellos en torno a la capital ucraniana, Kiev.

Mark Cancian, consejero del Center for Strategic and International Studies con sede en Washington indicó que una veintena de drones, aunque éstos sean eficaces “no son suficiente para cambiar el curso de una guerra”.

“Hay que recordar que los rusos tienen un arsenal estimado de 500 drones, muchos de los cuales tienen una capacidad muy superior a los que tiene ucrania”, agregó. “Sin duda Rusia los está utilizando”.