Luego que los viajeros peruanos denunciarán que agentes de Aduanas estaban reteniendo los equipos iPhone 14 de Apple -comprados fuera de Perú- alegando que faltaba su homologación, desde el MTC se informó que al menos dos de estos equipos ya fueron homologados por lo que ya no podrán ser retenidos.

Se trata de los modelos iPhone 14 Pro y Pro Max de acuerdo al portal web del MTC, que se puede acceder desde aquí: https://she.mtc.gob.pe/IEqHomGestionar/index/

En la misma se lee que el iPhone 14 Pro modelo A2650 ya está homologado desde ayer. Lo mismo pasa con el iPhone 14 Pro Max -modelo A2651- que también obtuvo lo homologación ayer.

Los que todavía está pendiente de homologación -la misma que están en trámite- es el iPhone 14 (estándar) cuyo modelo es el A2649 y el iPhone 14 Plus cuyo modelo es A2632. Ya que el ser colocados en el portal web del MTC no figura la información.

Desde la Sunat se informó a Gestión.pe se está llamando a los usuarios de los iPhone que se tienen en custodia para que recojan los equipos, de esta manera lo que se busca es evitar aglomeraciones.

En ese sentido, piden esperar la programación para el recojo de los mismos, que será comunicado vía telefónica. Solo bastará que se lleve el registro llenado.

¿Cuántos equipos están en custodia? De acuerdo con la Sunat están en custodia de Aduanas 45 equipos iPhone 14, situación que impactó directamente a 40 connacionales que lo han adquirido fuera de Perú.

La retención de los equipos se hizo en cumplimiento -precisó el ente tributaria- a raíz de una normativa vigente desde el año 2019 (específicamente el Decreto Supremo N° 019-2019-MTC) la cual establece que únicamente pueden ingresar al territorio nacional equipos y aparatos homologados.

La misma indica, en la cuarta disposición complementaria -a la letra- que “las personas naturales y jurídicas están obligadas a adquirir y utilizar equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que cuenten con el respectivo certificado de homologación emitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.

“Cuando el equipo y/o aparato sea ingresado al país por una persona natural para uso personal, es responsabilidad de esta obtener el certificado de homologación ”, indica.

La homologación de equipos no es exigible -refiere la norma- a “equipos terminales móviles de viajeros no residentes para uso personal y hasta por un plazo máximo de 183 días calendario, con independencia de las veces que ingresen al país, dicho periodo no es acumulativo”.

Es decir, en el caso de los ciudadanos extranjeros que arriben al país tienen la libertad de poder ingresar con equipos sin homologación, lo que no ocurre con los nacionales que traen equipos que carecen de ella.

El trámite para homologar un equipo lo puede iniciar tanto una persona natural con RUC como una persona jurídica, aunque en la práctica son las empresas las que inician el proceso de homologación ante el MTC.

De acuerdo a la normativa, la solicitud de homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones se resuelve en un plazo máximo de 30 días hábiles .

Bastará -además- que se obtenga la homologación por parte de una empresa o persona natural para que sea válida para todos.

