Tecnología







Furious e Infinity definirán al nuevo campeón latino de League of Legends El ganador de la final, además de obtener el trofeo y US$ 30,000, representará a Latinoamérica en el ‘Mid-season invitational’, el torneo internacional de media temporada de League of Legends que se disputará del 6 al 23 de mayo en Reikiavik, Islandia.