Facebook probará publicidad en vídeos que usuarios eligen ver

Facebook Inc. comenzará a incluir anuncios antes del comienzo de los vídeos de su nuevo producto de entretenimiento Watch, parte de un esfuerzo por crear un modelo comercial estable para el contenido.

Hasta ahora, Facebook ha ampliado el contenido disponible en Watch pagando a los creadores directamente por los vídeos. Si puede desarrollar un negocio de publicidad lo suficientemente sólido, ya no tendrá que hacer eso. Pero ese futuro aún está lejos y la compañía ya ha modificado su fórmula varias veces.

La mayor parte de los datos que Facebook recaba sobre los vídeos que ven los usuarios se basa en el hilo de noticias. En ese espacio, el acceso a un vídeo es una experiencia pasiva, donde las personas pueden distraerse con vídeos cortos sobre deportes extremos o decoración de pasteles mientras miran las actualizaciones de sus amigos.

Para que Watch funcione, el consumo de vídeos tiene que ser más activo, al igual que en YouTube, donde los usuarios deciden hacer uso de éste como entretenimiento en sí mismo.

La red social dijo en una publicación de blog el jueves que también va a cambiar el algoritmo de alimentación de noticias para alentar a los editores a crear contenido que los usuarios buscarían activamente, en un primer paso para resolver el problema.

No obstante, los anuncios emitidos antes del contenido no se está probando en las noticias. La compañía no ha especificado el volumen de usuarios de Watch frente a los espectadores de vídeos en el hilo de noticias.

Facebook va a aumentar la duración de un vídeo que puede tener publicidad a la mitad de su retransmisión a 3 minutos en lugar de 90 segundos.