¿Cómo estimular el desarrollo de habilidades creativas, productivas, analíticas que motivan la innovación tecnológica y el emprendimiento en niños?

En el último año y medio quedó en evidencia la importancia de contar con educación disruptiva, que permitan la introducción de avances e innovaciones en los procesos educativos a través de las nuevas tecnologías con pensamiento crítico.

La Unesco ha incluido la alfabetización tecnológica como requisito indispensable para decir que un niño está totalmente alfabetizado.

Así, el niño debe tener la habilidad de acceder, gestionar y comunicar a través de la tecnología.

“El dominio de la tecnología no es más algo frívolo, es parte de la educación complementaria y necesaria (…) No debemos confundir recursos tecnológicos con habilidades de pensamiento; un niño puede hacer cosas en una laptop o celular, pero puede no tiene idea de por qué o cómo lo está haciendo”, mencionó a gestion.pe Dely Goicochea, directora de Tecky Brains.

Para la escuela digital (EdTech), los niños deben aprender de manera transversal nociones relacionadas a las materias STEAM, la cual integra la dimensión artística creativa, el arte, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

“Necesitamos cubrir ese vacío entre los niños que tienen habilidades frente una computadora, pero no piensan, solo son usuarios pasivos de la tecnología”, agregó.

Y es que, el pensamiento de diseño requiere suspender todo aquello preconcebido y abordar el proceso con la mentalidad de un principiante; y prospera cuando cuenta con interacciones colaborativas.

“Necesitamos empezar a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y una de las más importantes: creatividad. Hemos creado una metodología inspirada en el Design Thinking, de tal manera que mientras el niño programa, edita o diseña un videojuego, app, video, etc, adquiere habilidades necesarias en el entorno actual y futuro”, refiere.

Metodologías como el Design Thinking y Game Thinking tienen como propósito introducir el uso de tecnologías disruptivas mediante estrategias lúdicas y pensamiento de diseño para su aplicación didáctica.

Así, se determina las cuatro fases para ser un tecno emprendedor:

Descubre: conocemos las herramientas que vamos a utilizar para llevar a cabo los proyectos.

Crea: Logramos que nuestro proyecto transmita nuestra esencia.

Construye: Se planifica y se trazan metas. Se comienza a ejecutar el proyecto a través del aprendizaje progresivo.

Presenta: Exponemos nuestro proyecto y escuchamos opiniones y consejos.

Design Thinking

En español “Pensamiento de diseño”, es una metodología que aumenta la probabilidad de una innovación revolucionaria y se puede utilizar para productos, servicios y modelos de negocio.

Es llevar el diseño a diversos escenarios, es una participación constante del proceso del aprendizaje, donde te empoderas porque eres parte del proceso creativo.

“Todo este proceso te vuelve un solucionador de problemas. Aprender a crear tecnología a través de esta metodología ágil es enseñar a diseñar, construir, prototipar, testear, volver a intentar, es mostrar que no hay un solo camino para presentar una solución, es fallar a lo largo del proceso. Esto, sin duda, lo prepara para convertirlos en inventores e innovadores”, destaca Goicochea.

“Si unimos educación con habilidad tecnológica, emprendimiento y liderazgo formaremos pequeños tecno-emprendedores desde hoy. Los invito a sumar a los niños a innovar, rediseñar el mundo en el que vivimos”, resalta la fundadora de Tecky Brains.

Design Club

Tecky Brains ha firmado una alianza con la británica Design Club para que imparta el curso de Design Thinking.

Design Club es una institución británica sin fines de lucro que nació en 2017 y brinda cursos a niños con el propósito de fomentar la empatía y mostrarles a los pequeños cómo convertir las ideas en realidad.

“Ambas instituciones buscamos formar niños y adolescentes para que sean pensadores creativos y para solucionar los problemas del mundo”, resaltó Goicochea.

Asimismo, dijo que, con esta alianza estratégica los niños peruanos accederán a cursos como: liderazgo-Design thinking, creador de videojuegos (Roblox, Minecraft, Phyton, Unity), diseño e impresión en 3D, realidad virtual y aumentada, robótica, creador de YouTube, emprendimiento, etc.

