Concytec: financiamiento para la vinculación de academia e industria es de US$ 11.5 millones

El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica ( Concytec ), en coordinación con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas ( Confiep ), presentó hoy el proyecto de Iniciativas de Vinculación Academia-Industria ( IVAI), que recibirá el financiamiento de US$ 11.5 millones de dólares, como parte del convenio Concytec - Banco Mundial.

“Para poder lograr una mayor productividad y competitividad es indispensable que nuestros productos lleguen al mercado y para eso necesitamos del círculo virtuoso que es generación de conocimientos, desarrollo tecnológico, investigación e innovación”, señaló Fabiola León Velarde, presidenta del Concytec .

En esa línea, explicó que las IVAI buscarán reducir algunas brechas tecnológicas relevantes para mejorar la competitividad en sectores que fueron seleccionados mediante el análisis de indicadores como el impacto de empleo, demanda local y mundial, así como propiedad intelectual.

Y es que, mediante las IVAI, se brindará financiamiento a proyectos emprendidos por los sectores empresarial y académico, orientados a la investigación e innovación tecnológica, principalmente, enfocados en los sectores: Agroindustria y elaboración de alimentos, Forestal maderable, Textil y Confecciones, Minería y su manufactura, Manufactura avanzada, así como Ecoturismo y restauración e industrias creativas.

Estos sectores han sido priorizados con base a una “Matriz de Diagnóstico y Valoración de la competitividad,” aplicada por el Banco Mundial en otros países.

"De estos sectores se desprenderán 15 industrias relacionadas y se cofinanciarán las cinco mejores estructuradas. Ello implicará la contratación de laboratorios, centros de investigación especializados, nacionales e internacionales, para tener procesos certificados que “producirán las soluciones para reducir la brecha tecnológica que hallamos identificado” indicó León Velarde.

Durante la presentación de IVAI, el presidente de la Confiep, Roque Benavides, indicó que la universidad, en integración con la empresa, puede conseguir recursos. "No solo se debe recibir del Estado, la empresa privada puede ser un jugador importante. La Academia investiga y la empresa utiliza esa información, somos complementarios y por lo tanto tenemos que apoyarnos", mencionó.

"En el sector minero, que es el que conozco, competimos -no en los precios- sino en los costos. Entonces, si no invertimos en innovación y tecnología no podremos competir con bajos costos. En unos años se usará más la tecnología y se podrá operar 24 horas al día sin errores humanos. Todo eso reduce costos", dijo a gestion.pe.

Datos

El proyecto de inversión pública "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Sinacyt)" comprende de un fondo de US$ 100 millones, que provienen del préstamos BIR por US$ 45 millones del Banco Mundial y una contrapartida nacional de US$ 55 millones del Tesoro Público.

De ese fondo, los US$ 11.5 milllones son para fortalecer la vinculación academia - empresa para dos fondos; el primero tiene como objetivo apoyar el proceso de comercialización de productos mínimos viables, desarrollados a partir de investigación y desarrollo tecnológico, validados técnicamente, creados por investigadores, emprendedores o empresas establecidas del país.

El segundo fondo está dirigido para las iniciativas de IVAI con planes de actualización tecnológica seleccionados.