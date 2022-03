Con más de 1,000 millones de usuarios activos en el mundo, TikTok se ha convertido en el atractivo para los ciberdelincuentes.

Y es que, el diseño de esta red social está condicionado para almacenar la mayor cantidad de información de los internautas.

Desde datos técnicos hasta personales, que son clasificados en tres categorías diferentes: datos generados, asociados a la información solicitada una vez creada la cuenta; datos de terceros, relacionados con registros hacia otras redes sociales; y, los datos recopilados automáticamente, información propuesta por el algoritmo otorgada por el comportamiento del usuario en la red.

Julio Seminario, vocero de Bitdefender Perú, dijo a gestion.pe que entre los riesgos más comunes en esta red social se encontran al ciberacoso, el hurto de datos personales y el rastreo de cuentas bancarias.

“Cualquier plataforma digital, recopila información de los usuarios y las vende a empresas externas que soliciten esa data con fines de lucro”, comentó.

En ese sentido, sugiere que se active la función de modo restringido y bienestar digital en las opciones del aplicativo para evitar contenido inapropiado.

“Una herramienta efectiva también es activar la sincronización familiar para personalizar los ajustes de la app a tus menores hijos y, así, darle un alto a las acciones conflictivas si hablamos del ciberacoso”, detalló.

Recomendaciones

Bitdefender, compañía líder en seguridad informática, comparte 8 consejos en seguridad digital para esta red social del momento:

1. Deje de compartir información en exceso: No coloque su nombre completo en su ID, no comparta ubicación particular ni direcciones personales.

2. Modifique la opción de su perfil a privado: Tener muchos seguidores puede ser sinónimo de popularidad en Tik tok, sin embargo, también puede atraer las visitas de personas mal intencionadas. Cambie la configuración en privacidad y seguridad hacia el modo privado para que otros usuarios no descarguen contenido personal de su cuenta.

3. Verifique la visibilidad del contenido: Si no desea que toda la comunidad de esta red social vea su contenido, desactive la opción “Seguir su cuenta a otros”.

4. Revise su contraseña: La clave no debe adivinarse en función a datos otorgados en otras redes sociales. Utilice una contraseña única para mayor seguridad en los aplicativos.

5. Cuide sus métodos de autentificación: Si ya agregó su número de teléfono, inicie por optar sesión con verificación para dar opción a la contraseña de un solo uso (OTP).

6. Desactive la información de inicio de sesión de guardado automático: En la sección administrar mi cuenta, evita que personas no autorizadas ingresen en caso su dispositivo electrónico se pierda.

7. Evite las interacciones: Restrinja quién puede ver o no su contenido en esta plataforma para evitar mensajes no deseados o spam.

8. No acceda ni haga clic en los enlaces: Principalmente, de las personas que usted no conoce debe sospechar de una carga maliciosa o algún acto relativo al phishing.

