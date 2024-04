‘Baldur’s Gate III’ se hizo con el BAFTA al mejor videojuego de 2023, en la vigésima edición de estos premios celebrada en Londres y que dejó unos galardones bastante repartidos entre los nominados.

Con este, el juego de rol de Larian Studios sumó cinco premios —mejor narrativa, mejor interpretación en rol secundario para Andrew Wincott, mejor juego votado por el público y mejor música— de las siete categorías a las que optaba en un año de grandes lanzamientos en el sector de los videojuegos.

A ocho nominaciones optaba ‘Alan Wake 2′, de Remedy Entertainment, que finalmente obtuvo dos de ellas: mejor realización de audio y mejor realización artística.

‘Marvel’s Spider-Man 2′ de Insomniac Games, otro de los favoritos con nominaciones en ocho categorías, se quedó tan solo con un galardón, el de mejor interpretación en rol principal para el actor Nadji Jeter, por su papel de Miles Morales.

También fueron premiados ‘Super Mario Bros. Wonder’ (mejor multijugador y mejor juego familiar), ‘Viewfinder’ (mejor juego británico y nueva propiedad intelectual) o ‘Hi-Fi Rush’ (mejor animación), entre otros.

Durante la gala, se dieron a conocer más detalles de los próximos lanzamientos de la secuela Senua’s Saga: Hellblade II, del metroidvania Tales of Kenzera: ZAU, el simulador de crianza My Child New Beginnings o la aventura Mythwrecked: Ambrosia Island.

Además, se otorgó un premio especial a la organización benéfica del Reino Unido SpecialEffects, que facilita el acceso a los videojuegos a personas con discapacidad.

Junto a otros presentadores como el diseñador John Romero o la actriz Shelley Blond, voz original de Lara Croft, el cómico Phil Wang fue el encargado de presentar la gala, llena de referencias a las últimas dos décadas de videojuegos.

La ceremonia de los BAFTA se enmarca en el London Games Festival, celebrado anualmente en abril en la capital británica y que reúne actividades dedicadas tanto a los desarrolladores de la industria como a sus jugadores.