El dispositivo tendrá una cámara frontal de 8 megapixeles –antes tenía 5– y un procesador de 64 bits que funcionará mejor con el sistema operativo que Apple lanzará en poco tiempo, iOS 9. Además, los iPod vendrán ahora en tres nuevos colores: azul oscuro, rosado y dorado. Por su parte, el Shuffle y Nano solamente cambiaron su apariencia con la adición de estos colores.

En Estados Unidos, el precio del iPod Touch de 16 GB es de US$ 199 y asciende a US$ 399 para el modelo de 128 GB. El iPod Nano de 16 GB cuesta US$ 149 y el Shuffle US$ 49.

En setiembre de 2014, Apple dejó de producir su popular iPod Classic y si bien la línea ya no es una mina de oro como lo supo ser hace algunos años, todavía hay un mercado interesado en adquirir un dispositivo de la marca más barato que un iPhone.

¿Las razones? Pueden funcionar con los niños, también son más baratos que una tableta y sirven dispositivo de respaldo para los fanáticos de la marca.