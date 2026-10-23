Desde una plataforma que utiliza inteligencia artificial para detectar enfermedades hasta iniciativas que promueven la educación en quechua y la recuperación de áreas verdes, diez jóvenes peruanos desarrollan proyectos para responder a distintas necesidades de sus comunidades.

Protagonistas del Cambio UPC por los ODS reconoció a los 10 jóvenes ganadores de su edición 2026. Los participantes provienen de Arequipa, Cusco, Junín, Lima, Loreto y Puno, y sus iniciativas abarcan ámbitos como la salud, la educación, la inclusión y el cuidado del medio ambiente. Conoce quiénes están detrás de estos proyectos y qué problemas buscan atender.

“Cada edición de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS nos permite conocer de cerca a jóvenes que están encontrando nuevas formas de responder a los desafíos de sus comunidades. Este año vemos propuestas que destacan no solo por las problemáticas que abordan, sino también por su capacidad de movilizar conocimiento, innovación y colaboración para generar soluciones con impacto”. Javier García-Blásquez Coordinador de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS

Como parte del programa, los diez ganadores recibirán acompañamiento y formación en liderazgo, emprendimiento e innovación social para fortalecer sus iniciativas y ampliar sus redes de colaboración. Además, participaron en un bootcamp junto a diversos especialistas, enfocado en el desarrollo y fortalecimiento de sus proyectos.