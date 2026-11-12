Una cita que tarda semanas en confirmarse, horas de traslado y un seguro que no entra en el presupuesto. Por esas razones, muchas personas en el Perú postergan una consulta hasta que una molestia menor se convierte en un problema serio.

Para responder a esa realidad, La Positiva lanzó Médico 360°, un producto desarrollado junto con Teladoc Health, líder mundial en telemedicina. Con él, la aseguradora pasa de financiar atenciones médicas a acompañar la salud de sus asegurados en todo el país, desde la primera consulta hasta el tratamiento.

Del celular a la consulta presencial

El asegurado puede programar su cita en la web de La Positiva, en la fecha y el horario que prefiera, o pedirla por la Línea Positiva. La consulta se hace por videollamada o, si hay problemas de conectividad, por teléfono.

Las teleconsultas son ilimitadas y sin copago en medicina general y pediatría. El servicio también incluye nutrición, psicología y fisioterapia digital. Según las estadísticas que maneja Teladoc Health a nivel mundial, el 80% de las consultas de atención primaria se resuelve en la primera interacción digital, una cifra que se ha mantenido con los primeros clientes de Médico 360°. “Cumplimos también un rol preventivo”, explica Francisco Noya, gerente general Adjunto de la División de Negocios, Clientes y Canales de La Positiva Seguros.

Cuando la condición lo requiere, La Positiva deriva al paciente al especialista o al centro de su red de salud más adecuado, y sigue el caso hasta el final. “El cliente no se siente solo en esta peregrinación que muchas veces tiene que seguir”, señala Noya.

Para determinados diagnósticos o tratamientos, los asegurados pueden pedir una segunda opinión médica internacional. Una junta de especialistas en el extranjero, coordinada por Teladoc Health, revisa el caso y ayuda al paciente a tomar decisiones informadas. Además, con Farmadelivery reciben sus medicamentos con hasta 90% de cobertura, según el plan contratado.

De esta manera, Médico 360° representa la evolución de la propuesta de valor en salud de La Positiva. Más que brindar cobertura ante un evento médico, buscan acompañar a las personas durante todo su recorrido de salud, facilitando el acceso oportuno a orientación, atención y seguimiento.

La siguiente etapa incluye “centros híbridos” en Lima y en provincias. Allí, profesionales de la salud como enfermeras operarán un equipo de Teladoc Health para atender especialidades que requieren examinar físicamente al paciente. “Innovar significa convertir las necesidades reales de las personas en soluciones concretas. Con Médico 360° buscamos facilitar el acceso a la salud y cuidar a nuestros asegurados y a sus familias de una manera cada vez más sencilla”, concluye Noya.

Los planes individuales de Médico 360° ya están disponibles a nivel nacional y pueden contratarse a través de los canales de La Positiva y de corredores de seguros. Más información en www.lapositiva.com.pe o llamando a la Línea Positiva al (01) 211 0211.

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