Cortes premium: el origen que hace la diferencia

Hablar de la carne de res es hablar de una amplia gama de variedades que tiene este producto. Es así que como consumidor se tiene la potestad de elegir aquella que sea de nuestra preferencia. Según el portal web ‘Beef is what’s for dinner’ para elegir aquella que se acomode mejor a tus gustos debes de tener en cuenta la producción de esa carne. Factores como la alimentación, el clima y el cuidado del ganado tendrán gran relevancia a la hora de elegir la carne ideal.



Considerando que en la actualidad el consumo per cápita de carne de res en el Perú es de 6.20kg al año y se estima que para el año 2021 este aumente a 6.82kg, según el Ministerio de Agricultura; marcas como Tottus apuestan por brindar calidad de selección premium a sus clientes.



La elección de los expertos

Porterhouse pertenece al ganado Angus americano y con marmoleado validado por el Gobierno de Estados Unidos como Angus Choice. La carne obtiene este reconocimiento gracias a su genética, alimentación basada en granos y el cuidado para que el desplazamiento del ganado sea mínimo. Una carne de élite de primera calidad que cumple con los estándares de la marca. Cabe resaltar que antes de ser puesto en venta, cuando se hacen los cortes, este alimento se añeja entre 18 a 21 días para obtener un sabor más intenso y de mayor carácter. Mientras más se añeje, más se concentrarán los sabores.



Otra excelente opción es Tottus Black, un producto de selección peruana que cuida la genética de sus animales. Debido a su tiempo de alimentación ofrece una mayor calidad en su marmoleado. “Se nota el cuidado exclusivo y minucioso de esta carne, debido a que no muestra decoloraciones o colores intensos en algunos puntos; cosa que suele pasar cuando el animal no está bien cuidado”, menciona el experto en carnes Valentín Dupuy, chef corporativo Zoyla Corp.



Las importadas

La línea Tottus Importada cuenta con dos tipos de carnes: las uruguayas y las americanas. Las primeras son alimentadas con granos, trigo, cebada y semillas, lo que hacen que su carne sea más intensa. En cuanto a las americanas, estas comen principalmente semillas de algodón. “Eso les da fibra y les facilita la digestión. La semilla tiene carga de proteínas vegetales que generan mayor grasa”, explica Dupuy. La alimentación de estos depende básicamente de la disponibilidad de comida del animal en el país.

