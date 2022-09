El podcast Señales de Futuro, elaborado por el Instituto del Futuro en colaboración con la Fundación Friedrich Naumann, presenta el tema de hoy: El futuro de la industria del retail.

En este capítulo María Alejandra Palacios conversa con Alberto Matto, especialista en el sector retail.

“Con la pandemia tuvimos que aprender mucho porque trajo toda una operatividad logística, una avalancha de pedidos que no se esperaba hasta dentro de cinco años (...) Ahora ya no es una avancha sino un modus operandi de las ventas que no ha disminuido en este contexto sino que continúa aumentando”, comenta.

