La Municipalidad de Ancón cerró de forma temporal sus playas debido a los fuertes oleajes anómalos con la finalidad de garantizar la integridad de los vecinos y visitantes, los cuales coinciden con la temporada de verano, de alta concurrencia de bañistas.

A través de sus redes sociales, la comuna indicó que las autoridades respectivas están realizando una constante evaluación de la situación de las playas del distrito ante los oleajes anómalos, a fin de brindar información actualizada a la ciudadanía.

“Reiteramos al público en general, comerciantes y vecinos, acatar las recomendaciones emitidas por las entidades especialistas, evitando acercarse a la bahía hasta que la situación hidrográfica se estabilice”, señala el comunicado.

La comuna invocó a los bañistas a no ingresar por ningún motivo al mar ni acercarse a sus orillas, menos aún instalar carpas u otros equipos.

Frente a los fuertes oleajes anómalos, los pescadores de la zona se vieron obligados a paralizar sus labores y los vecinos tuvieron que colocar costales con arena en los exteriores de sus casas para evitar que el agua ingrese a las viviendas y cause graves daños en las estructuras.

Alerta en el Callao

Por otro lado, el capitán Giacomo Morote, jefe de Oceanografía de la Marina de Guerra del Perú, advirtió que es muy peligroso que transeúntes o bañistas realicen actividades cerca o frente al mar del Callao. Por esa razón, autoridades locales, como municipalidades y la Policía Nacional –en coordinación con la autoridad marítima nacional– han dispuesto el cierre de todo tipo de actividad recreativa y de tráfico portuario.

“Tenemos 121 caletas y puertos en el ámbito nacional, de los cuales 33 están cerrados: 19 en el norte y 14 en el centro del país. Los puertos del sur están todos abiertos. Hay que entender que estos oleajes anómalos son estacionales y corresponden a la estación de verano. Tendrán una duración hasta el domingo de esta semana, luego se restablecerían las condiciones normales del mar en todo el país”, indicó.

Indeci recomienda mantener distancia

Ante los oleajes anómaloss que se registrarán hasta este domingo 7 de enero en todo el litoral peruano, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Carlos Yáñez, recomendó a la población no acercarse al mar, evitar los deportes acuáticos y no salir a pescar hasta que se supere este evento marítimo.

“La población en estos momentos no debe acercarse al mar. Evitar los deportes acuáticos, no realizarlos. Los pescadores no deben salir a pescar, deben amarrar bien sus embarcaciones y mantenerse alejado hasta que pase este oleaje”, recomendó.