La Marina de Guerra ha determinado que 25 puertos serán cerrados debido al incremento en el nivel de oleaje anómalo registrado en la costa peruana, sumando un total de 58; así lo informó el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN).

Intensidad del oleaje en los puertos

Según informó el COEN a través de sus redes sociales, la decisión fue tomada por la Dirección General de Capitanía y Guardacostas, autoridad que está encargada de vigilar las actividades en los medios actuáticos del Perú.

Ello se debe al movimiento del agua en el mar peruano los últimos días, que ha presentado una magnitud entre ligera y moderada.

“Se incrementa a 58 la cantidad de puertos cerrados en todo el litoral como consecuencia de oleajes de ligera a moderada intensidad, vigentes hasta el 7/1. COEN monitorea el desarrollo de dicho evento”, mencionaron a través de la plataforma X.

Como se recuerda, el último miércoles 3 de enero, el COEN comunicó el cierre de 33 puertos en el litoral peruano, concentrados principalmente en la costa norte y centro del Perú. Este cierra restringe el acceso en puntos de Zorritos, Talara, Chimbote, Callao y Pisco.

LEA TAMBIÉN: Precio del pescado hoy 4 de enero tras oleajes anómalos y cierres de puertos

El jefe de Oceonografía de la Marina de Guerra, Giacomo Morote, conversó con Exitosa sobre el cierre de puertos. El comandante dijo que esperan que el movimiento del mar se restablezca para este domingo.

“Esta condición se va a mantener, probablemente, hasta el día viernes, que está el pico del evento de moderada a fuerte intensidad, después irá disminuyendo a ligero. Se espera que se restablezcan las condiciones para este domingo”, mencionó.

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a la población a evitar acercarse a las orillas y solicita a los pescadores, a no salir al mar durante estos días. Además, insta a no realizar deportes acuáticos, no instalar carpas, entre otras actividades.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.