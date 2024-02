Contar con agua y desagüe es básico para todas las familias peruanas y ante las promesas de las autoridades de priorizar estos proyectos, nació uno en los centros poblados más grandes del Callao, en Pachacútec, Ventanilla.

A la población de los asentamientos humanos Oasis y Los naranjos, quienes hoy bordean los casi 200 mil habitantes, se les prometió el sueño de contar en sus viviendas con agua potable y con la instalación de desagües. Sin embargo, este proyecto millonario de casi S/ 831 millones tiene varias falencias, entre ellas que no se pueda contar con este líquido elemento por 24 horas.

“Que vamos a tener agua 24 horas, es falso, nos engañaron a la población, juntamos en tachos, nada más. Nosotros somos humanos, merecemos agua 24 horas. Somos seres vivos que merecemos respeto”, exclamaron los ciudadanos de este centro poblado.

El agua se hace humo

Según declararon los vecinos de Pachacútec, pese a que no cuentan con el servicio de agua por 24 horas, les llega recibos por parte de Sedapal por un promedio de 109 soles, dinero que se les hace imposible pagar por su precaria condición.

“Ni siquiera son 24 horas, 4 horas y pago 109 soles, solo 6 horas con agua, nada más”, dijo una de las vecinas del lugar.

La promesa era llevar adelante un proyecto de agua, saneamiento y la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, la cual inició en el 2013. Diez años después, este proyecto es una muestra de cómo no se pudo concluir esta obra.

De acuerdo a los relatos de Cuarto Poder, a la comunidad se les informó que Sedapal instalaría 29 mil conexiones de agua para que, por los caños salga agua de día, tarde y noche. Hoy, inicios del 2024, las obras están terminadas, pero el agua no sale por las tardes y el desagüe sigue afectando a la población.

El expediente indica que en tres etapas se iba a instalar las cañerías, equipar el servicio y, finalmente, construir la Ptar Pachacútec. Todo eso ya está, pero según el expediente, la Ptar empezaría a funcionar siempre y cuando Sedapal diera como descarga mínima de agua de 287,24 litros por segundo. Cantidad que permitió que un consorcio gane la licitación, sin embargo, hoy Sedapal solo descarga 112 litros por segundo; cantidad que no permite que este millonario proyecto trabaje al 100%.

“La problemática advertida es que Sedapal da solo 5 horas de agua, eso no permite mayor captación de aguas residuales en la Ptar, mientras no haya más agua no va a funcionar, exacto”, dijo Rosa Sandoval, subgerente de supervisión de Vivienda y Saneamiento Contraloría.

“Ellos licitaron con un caudal de 287 lt/seg. Ese fue el número ganador. Con ese número, pero se tiene la mitad, 112, eso es muy bajo para que funcione y rinda al 100% y sea decente para Pachacútec”, manifestó Gianfranco de la Rosa, subcontratista de la obra.

Contraloría descubre que algo no está bien

La Contraloría General de la República, descubrió que hasta ahora todo lo que se pagó fue mucho más de lo que se planificó en el expediente. Según el portal de info obras, las tres etapas tenían un costo de 423 millones de soles; hoy, sumando adendas, extensiones, pérdidas de arbitrajes, el costo ya alcanza los 831 millones de soles, en su totalidad.

“El expediente técnico ha tenido varias deficiencias, y esto implica cambios durante la ejecución”, sostuvo Rosa Sandoval.

“Esta planta tiene menor capacidad de la de Chimbote y esta tiene 800 millones. Están robando en la cara y se hacen los locos”, añadió Gianfranco de la Rosa.

En este documento, donde Sedapal responde a la Contraloría, indica que “el aumento de las horas de servicio de agua sería factible una vez que inicie la puesta en marcha de diversos proyectos programados entre los años 2027 y 2030″.

El dato

El agua que se distribuye en esta zona de Lima es captada en el río Chillón. Por el momento no hay problemas de abastecimiento, sin embargo, la descarga de agua a la Ptar sigue siendo menor a lo que decía el expediente.

Por años han esperado tener agua. Ha pasado una década desde que se dio viabilidad al expediente técnico y hoy los pobladores de Pachacútec no saben siquiera si el agua seguirá llegando aunque sea por horas.

