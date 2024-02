Malca Schnaiderman, alcaldesa de Lince, denunció haber recibido amenazas tras anunciar los resultados de la declaratoria del estado de emergencia contra la trata de personas en el distrito. Según la burgomaestre, miembros del Tren de Aragua serían los autores de estos mensajes.

En una entrevista con TV Perú, Schnaiderman reveló que estas iniciaron luego de ejecutarse el cierre de discotecas y hoteles donde atendían las meretrices: “Sí, he tenido amenazas de ellos porque hemos cerrado varias discotecas, varios hostales donde se atendían a las meretrices. He tenido amenazas de este tipo”.

Cierre de locales impacto económicamente a criminales

En esta línea, la alcaldesa de Lince informó que las medidas aplicadas en el distrito para erradicar la trata de personas, generó pérdidas de dinero para los integrantes del Tren de Aragua, ya que se redujo actividades delictivas como el cobro de cupos y las extorsiones.

“El estado de emergencia sí me ha ayudado bastante a reducir lo que es la trata de personas. Hemos reducido todo lo que es el cobro de cupos, lo que es el robo, la extorsión que tenían por estos grupos”, señaló.

Tren de Aragua amenaza a alcaldes

Sin embargo, Malca Schnaiderman no es la única figura víctima de las amenazas de bandas criminales en Lima. Ulises Villegas, alcalde de Comas, también denunció que recibía amenazas exigiéndole aperturar el mercado Chacra Cerro y otros negocios ilegales.

“Yo ya estaba dentro de la municipalidad y me llega un audio diciendo que hoy iba a morir. Me han mandado videos, audios, amenazas diversos para que este prostíbulo, el Palmeras Vip, siga funcionando, algo que no va a pasar. Mientras yo sea alcalde, no va a pasar”, contó.