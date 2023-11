La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recordó que remata distintos tipos de productos mediante su portal web Rematedeaduanas.com.

En dicho portal se pone a remate en línea las mercancías que se encuentran en situación de abandono legal o comiso; entre las más comunes figuran piezas para maquinarias, artículos de ferretería, autos, bicicletas, accesorios para celulares, laptops, juegos electrónicos, bisutería, implementos para diversos usos del hogar, entre otros.

En este proceso pueden participar personas naturales y jurídicas desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

El sistema permite que el interesado ubique el lugar donde se encuentra la mercancía a rematar a fin de que pueda acercarse al lugar para ver las condiciones y características de la misma.

Actualmente, hay tres procesos en curso en la sede de Lurín, un lote conformado por un set de videojuegos, ventiladores para laptops, relojes de juguetes, bisutería, soportes ópticos para blue ray, con un monto base de US$ 1,909 equivalente a S/ 7,119; otro lote es de accesorios para bicicletas por un monto de US$ 1,369 equivalente a S/ 5,105; y el último es un conjunto de artículos para salón de belleza por un monto base de US$ 2,172 equivalente a S/ 8,099.

Proceso

Para participar deben registrarse en el portal completando un formulario con sus datos personales y, posteriormente, generar un usuario y contraseña que lo identificará durante todo el proceso. Luego, la persona puede hacer su propuesta en cualquier remate de producto que se encuentre vigente en el portal y que sea de su interés. Para concretar su oferta, el usuario debe abonar el 20% del monto que ofrece realizando el pago en efectivo o con tarjeta de crédito.

Realizada la oferta y hecho el pago, el proceso es aceptado y pasa a competir con otras personas que también hayan realizado el pago inicial. Si lo ofrecido por el usuario es superado por otro, se puede volver a ofrecer un monto mayor; la información se actualizará inmediatamente en línea. El límite para realizar las ofertas está dado por el día de cierre de remate del lote respectivo.

De ser ganador, el usuario deberá realizar el pago por la diferencia del monto en el plazo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente de cerrado el remate, de no cumplir con el pago del saldo pierde las arras inicialmente abonado.

En caso de los usuarios que no sean considerados ganadores lo inicialmente abonado será retornado a la cuenta de la tarjeta con la que realizó el pago o recibirá una orden de pago.

El portal Rematedeaduanas.com es el único medio oficial para realizar remates de bienes en poder de Aduanas y renueva permanentemente sus ofertas por lo que es recomendable que los usuarios interesados revisen la página constantemente ya que cada proceso tiene una vigencia de cuatro días.