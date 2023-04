¿Qué pasa si te llegó un mensaje de la Sunat y no puedes acceder a tu buzón electrónico porque no te acuerdas tu clave SOL o nunca la has generado? En estos casos debes crear tu clave o recuperarla, pero no te preocupes porque es un procedimiento rápido y sencillo: lo puedes hacer desde tu celular.

La clave SOL es una contraseña de uso personal, que consta de usuario y clave, y te permite acceder a Sunat Operaciones en Línea (SOL) para realizar consultas, trámites, transacciones, declaraciones, pagos y otros. Si pierdes u olvidas tu clave SOL, debes solicitar una nueva.

A continuación, conoce cómo generar o recuperar tu clave, que es indispensable para acceder a tu buzón electrónico de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

¿QUIÉNES PUEDEN TENER CLAVE SOL DE LA SUNAT?

Puedes obtener tu clave SOL si eres persona natural, con o sin negocio, o persona jurídica. También puedes hacerlo si no estas obligado a tener RUC, como en los siguientes casos:

Si percibes renta de 4ta o 5ta categoría (planilla) y deseas revisar tus gastos deducibles hasta por 3 UIT, por consumo en restaurantes, gastos por arrendamiento, entre otros.

Si necesitas hacer tu declaración anual del Impuesto a la Renta (IR) para solicitar la devolución de tu saldo a favor.

Para pagar aportes de Essalud y ONP, cuando eres empleador de un trabajador del hogar.

¿CÓMO CREAR MI CLAVE SOL?

Conoce cómo puedes obtener tu clave SOL, a través de diferentes canales:

Requisitos

DNI: número y fecha de emisión

Correo electrónico

Número de teléfono

Si tu correo y teléfono no están actualizados en tu ficha RUC, puedes hacerlo en SOL con ayuda de la App Personas si tu celular cuenta con una cámara posterior con resolución de imagen mínima de 5 megapíxeles (5 MP) y flash tipo LED.

¿Cómo obtener la clave SOL?

App Personas o a Genera tu Clave SOL

Llena tus datos de DNI, correo electrónico y número celular

Te llegará un código a tu correo o celular de tu ficha RUC.

Después de completar la información que el sistema requiera para tu identificación, se te asignará una contraseña con la que podrás realizar tus trámites y consultas.

La clave SOL te permite realizar trámites y operaciones en Sunat Operaciones en Línea (Foto: Andina)

Trámite presencial:

Requisitos

DNI físico. En caso de extranjeros, carnet de extranjería con una fotocopia del documento.

Si el trámite lo realiza un tercero se requiere solicitud de acceso con los Rubros I y II del documento firmados por el solicitante y su representante legal acreditado en el RUC. Esta última firma debe estar legalizada por un notario. El representante debe, además, presentar el original del DNI, carnet de extranjería o similar.

¿Cómo obtener la clave SOL?

Acude a un Centro de Servicios al Contribuyente

Muestra los requisitos, dependiendo de si tú haces el trámite o un tercero.

El funcionario a cargo te entregará a ti o tu representante el Código de Usuario y la Clave SOL en un sobre sellado.

Deberás firmar la constancia de entrega de la Clave SOL.

¿CÓMO RECUPERAR MI CLAVE SOL?

A continuación, sigue estos pasos:

Ingresa a Sunat Operaciones en Línea

Selecciona “¿Te olvidaste tu usuario o clave?”

Marca la opción “Recuperar mi clave SOL mediante pregunta secreta” .

. Escribe tu número de DNI o RUC

Responde a la pregunta secreta que generaste al tramitar su clave SOL.

El sistema te enviará un enlace al correo que el que te registraste para que puedas generar una nueva contraseña. Este enlace tiene 48 horas de vigencia y podría llegar a tu bandeja de correo no deseado o spam.

NOTA: Si no registraste tu pregunta y respuesta secreta antes, debes generar una nueva clave SOL desde la opción Recuperar mi clave SOL mediante preguntas de autenticación.

