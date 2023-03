Este sábado 25 y domingo 26 de marzo se realizará la primera y segunda jornada del examen de admisión 2023-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si vas a postular conoce los documentos específicos que debes llevar, la lista de objetos que están prohibidos y cómo se sugiere vestir para esta prueba.

Santiago Bazán Castillo, director general de la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, indicó que para este examen se ofrecen 5,078 vacantes distribuidas en 67 carreras profesionales, incluyendo la nueva carrera: Presupuesto y Finanzas Públicas.

¿Cuál es el cronograma del examen?

Según la OCA, las jornadas de la prueba general se desarrollarán de la siguiente manera:

Sábado 25 de marzo rendirán la prueba los postulantes del área de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), así como los de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (E)

rendirán la prueba los postulantes del área de Ciencias Económicas y de la Gestión (D), así como los de Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales (E) Domingo 26 será para las carreras del área de Ciencias Básicas (B) e Ingenierías (C).

será para las carreras del área de Ciencias Básicas (B) e Ingenierías (C). Sábado 1 de abril rendirán la prueba los postulantes que pertenecen al área de Ciencias de la Salud (A).

rendirán la prueba los postulantes que pertenecen al área de Ciencias de la Salud (A). Domingo 1 de abril serán los postulantes a Medicina Humana.

¿Cuál es el horario de ingreso?

El horario de ingreso es desde las 6 a.m. hasta las 8:30 a.m. Después de esa hora no podrás ingresar bajo ningún motivo. En el prospecto se indica, de acuerdo a la carrera, la puerta por donde debes ingresar.

“ Hasta las 10 a.m. se hace el proceso de identificación de las huellas digitales, a fin de detectar si hay suplantadores. Luego empieza el examen hasta la 1 p.m., que incluye 100 preguntas (30 de habilidad y 70 de conocimiento s)”, agregó el jefe de Admisión San Marcos.

¿Qué documentos obligatorios debo presentar?

De acuerdo con el artículo N° 46, anexo 3 y 8, del Reglamento de Admisión para el proceso 2023-II, solo deben llevar los siguientes documentos:

DNI original actualizado. En caso de pérdida o robo, presentar el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec.

En caso de pérdida o robo, presentar el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec. Si eres extranjero, lleva tu carnet de extranjería o pasaporte.

Carnet de postulante: impreso de forma horizontal en una hoja bond A4, debe contener tu código de postulante, nombres, apellidos y fotografía.

impreso de forma horizontal en una hoja bond A4, debe contener tu código de postulante, nombres, apellidos y fotografía. Recuerda que la descarga del carnet de postulante solo estará habilitada hasta el viernes 24 de marzo a las 6 p.m.

¿Cuáles son los objetos prohibidos?

Mediante sus redes sociales, la Decana de América informó a los postulantes cuáles son los objetos prohibidos para el examen de admisión 2023-II:

Aparatos tecnológicos (celular, laptop, tablet, smartwatch, etc.)

Útiles de escritorio (lápiz, regla, borrador, tajador, etc.)

Libros y cuadernos (hojas, separatas, revistas, etc.)

Artículos de vestir (casaca, jean, correa, polera, gorro, capucha, chullo, etc.)

Joyería (arete, anillo, piercing, reloj, pulsera, collar, etc.)

Bolsos (mochila, cartera, morral, maletín, billetera, etc.)

Comidas y bebidas (en cualquier presentación, incluidos caramelos)

Artículos varios (atomizador, llavero, servilleta, etc.)

¿Cómo debo vestirme según el reglamento?

Según el anexo 8 del mencionado reglamento, el día del examen debes vestir polo y buzo o short de algodón, sin adornos metálicos. Además de llevar el cabello recogido, si es que lo tienes largo.

No lo olvides, todos los útiles necesarios para rendir la prueba serán brindados por la misma universidad.

Dudas

Para más información sobre el examen de admisión 2023-II, puedes escribir a las redes sociales de Admisión UNMSM o llamar al 956272143 o 987945414, de lunes a viernes, de 9 a.m. a 3:30 p.m.

