Ricardo Giesecke, extitular del Ambiente, opinó en Ideeleradio sobre el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla (Lima) que involucra a la empresa Repsol. “Si yo fuera ministro o asesor de alguien del gobierno, diría se acabó la empresa, le doy 45 días vara que se vaya”, dijo.

“Yo tengo varios comentarios al respecto, y vamos a empezar por el final. Si yo fuera ministro o asesor de alguien del gobierno, diría se acabó la empresa, le doy 45 días para que se vaya. Tiene 25 años o 30 sentados allí haciendo un dineral”, manifestó en el programa.

“He sacado las fotos de los primeros reportajes, de unas carretillas y unos baldes, yo digo esto debe ser inteligencia artificial de la última moda de Repsol. No es posible que nos tomen el pelo de esa manera. No es posible, no tiene ningún sentido”, anotó.

El CIADI

Giesecke Sara-La Fosse subrayó, en ese sentido, que, si la empresa Repsol, que opera la refinería La Pampilla, no plantea un plan que valga la pena para solucionar y remediar el problema, tendrían que ir “preparando sus maletas”.

El exministro sugirió, en ese escenario, evaluar la posibilidad de una denuncia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

“Yo tengo la impresión de que uno tendría que empezar por ahí y decirles: señores, si no proponen algo que valga la pena, vayan preparando sus maletas, y les voy a hacer una denuncia con el CIADI, les voy a hacer una denuncia con el Banco Mundial y con todo el mundo. Aquí, sacar los recogedores y las palas, los limpiadores de piso o de suelo no [es la forma correcta de remediar]”, afirmó.

Consideró que este es un punto que se tiene que analizar desde el Derecho Internacional, y remarcó que tiene la impresión de que “si uno no toma acciones firmes y concretas, esto va a seguir pasando”.

“Yo tengo la impresión de que uno puede recurrir al CIADI no solamente la empresa a la que no le cumplen, sino cuando la empresa no le cumple al Estado”, aseveró.

“Esto es un desastre impresionante para el Perú, ya estamos alrededor de 25 o 30 kilómetros por el mar hacia el norte, y yo tengo la impresión de que va a llegar fácilmente mucho más allá. Por lo tanto, la dimensión del desastre es una cosa que es, en este momento, imposible de saber en su totalidad”, agregó.

El Estado

Finalmente, sostuvo que hay una inactividad e incapacidad de acción en la forma en que opera el Estado, al referirse a la respuesta que ha habido desde el Ejecutivo, anunciada después de una sesión del Consejo de Ministros.

“Tengo la impresión de que hay una especie de acostumbramiento del Estado y esto genera, pues, la modorra y, por lo tanto, el desinterés del Estado y seguramente de la empresa”, manifestó.

“Me parece absolutamente inadecuado [el modo en que ha respondido el Ejecutivo]. No es una respuesta racional, no es una respuesta razonable. Lo que pasa es que el Estado, como todas las entidades muy grandes absorbe a la gente y las mete en un modo de operar. El Estado no ha sido capaz ni siquiera de sacar adelante la reconstrucción con cambios durante cinco años. Entonces, creo que esa inactividad, esa incapacidad de acción se ha vuelto a meter en todo el camino”, declaró.