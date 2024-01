Un grupo de vecinos procedentes de los distritos de Ancón llegaron hasta el frontis del Tribunal Constitucional en rechazo al alza de precio de los peajes que existe en esta zona de Lima Norte.

Como se recuerda, este miércoles se está llevando a cabo una audiencia donde el magistrado Pedro Hernández escuchará los alegatos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y de Rutas de Lima sobre la eliminación de estas garitas de control.

Hasta los exteriores de la sede del órgano constitucional autónomo llegaron los alcaldes de la Mancomunidad de Lima Norte, como el de Ancón y de Santa Rosa.

Según TVPerú Noticias, informó que poco a poco van llegando más personas que se suman al pedido de los alcaldes. Además, se conoció que desde las 7 de la mañana, un grupo de manifestantes llegó a la zona portando pancartas para expresar su desacuerdo con el ajuste de S/ 6.50 a S/ 7.50 en los peajes administrados por Rutas de Lima.

La Policía Nacional reforzó el control y la seguridad en esta zona para evitar desorden. Por tal motivo, hay más presencia policial en el cruce del jirón Azángaro con el jirón Junín.

Por su parte, el alcalde de Ancón, Samuel Daza, indicó que respalda a su población tras este plantón que están realizando en contra de las medidas de la empresa concesionaria.

“Nosotros estamos obligados a pasar por el peaje. No existe ninguna vía alterna al respecto. El libre tránsito para los vecinos de Lima Norte no existe (...) Aun pagando el incremento del peaje, el tiempo es muy largo. No existe la infraestructura vial que permita que los ciudadanos perdamos menos tiempo en las vías”, agregó.

Rutas de Lima. (Foto: Andina)

La tercera vez

Rafael López Aliaga y representantes de Rutas de Lima llegaron hasta las instalaciones del Tribunal Constitucional como para de la tercera audiencia que se realiza. El magistrado Pedro Hernández escuchará los alegatos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes exigen la eliminación de estos contratos.

El alcalde llegó hasta esta sede y evitó conversar con la prensa.