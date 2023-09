La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó que la próxima semana se tendrá un avance en el proceso de incremento del aforo de visitas a la ciudadela inca de Machu Picchu, conforme al informe de evaluación que elaboran, especialistas de la subcomisión técnica de la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM).

Maritza Rosa Candia, titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, informó que el documento de la subcomisión, tras los trabajos en campo de los expertos en turismo y patrimonio, permitirá en los siguientes días un análisis en conjunto con los integrantes de la UGM.

“Hay que hacer toda una evaluación, no solo los circuitos, sino también el estado de conservación del monumento. En base a los circuitos reajustar por dónde podemos ampliar el aforo; porque si no contamos con un estudio minucioso del estado de conservación, de los circuitos, no podemos atrevernos a incrementar mayor cantidad de aforo”, dijo a la Agencia Andina.

Desde su instancia, la directora tiene clara la obligación de proteger y conservación el patrimonio, como también la posibilidad de abrirle espacio a más turistas “sí queremos que haya incremento de aforo, pero previo a una evaluación, un estudio consensuado, con todos los especialistas”, agregó.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 000255-2023-MC que prevalecerá hasta el 31 de diciembre de este año, el aforo en la llaqta es de 4,044 visitantes por día, sin embargo, en la actualidad, pese a la sensación de temporada alta del turismo en Machu Picchu, no se cubre esa cifra.

Para hacerle frente a un posible incremento de turistas nacionales y extranjeros en los próximos años, se esperan soluciones desde los sectores privado y público, como la del municipio de Machu Picchu Pueblo, cuyo alcalde Elvis La Torre Uñapilco, que se mostró a favor del estudio “Douglas Comer” que en el 2015 propuso 5,940.

La funcionaria indicó al respecto que no están en contra del incremento en el aforo, sin embargo, enfatizó que el Santuario de Machu Picchu está declarado como patrimonio cultural de la humanidad, “por ende pertenece a la humanidad, no solo a nosotros (Ministerio de Cultura), tiene un valor excepcional mixto, natural y patrimonio arqueológico histórico y eso tenemos que conservar”, subrayó.

En tanto, recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), hace monitoreo constante para ver el cumplimiento con el legado “hay parámetros que cumplir, no podemos poner en riesgo, lo que tenemos que hacer es conservar el patrimonio”, subrayó.

Mejoras en la atención

Aunque señaló que desconoce las posibilidades de la digitalización del total de boletos que se ofrece para ingresar a la llaqta (4,044), Maritza Rosa Candia afirmó que mejoran los servicios de atención en la venta de los mil boletos en el Centro Cultural de Machu Picchu Pueblo.

Recordó que, desde el último lunes 4 de septiembre, la venta presencial de boletos es en el horario de 3:00 p.m. a 10:00 p.m., con la que un turista puede recorrer el parque desde el día siguiente y en un horario específico.

Asimismo, para la comodidad de los visitantes se colocaron 120 asientos. Finalmente, confirmó que los boletos que se ofrecen por plataforma virtual (3,044) se han agotado hasta mediados de octubre.